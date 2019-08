 Managers: maak van uw IT-infrastructuur een succes

Oplossingen moeten direct werken - De IT-afdeling richt zich tegenwoordig niet alleen meer op het beheer van de printers en telefoons binnen een bedrijf. Complete IT-oplossingen spelen een essentiële rol in het succes van een bedrijf en de eisen die aan de IT-afdeling worden gesteld worden steeds complexer.



Hoe zorgen managers ervoor dat de complexe IT-infrastructuur geen knelpunt is, maar juist bijdraagt aan het succes van de organisatie?



Volwaardige IT

Bedrijven van elke omvang hebben behoefte aan IT die werknemers de hulpmiddelen biedt die ze nodig hebben om op elk moment, en op elke plaats, efficiënt, veilig en creatief met elkaar te werken en netwerken. Het is essentieel dat de applicaties niet complex zijn in het gebruik, maar dat de oplossingen direct werken. Hierdoor kunnen werknemers zich focussen op wat echt belangrijk is: hun projecten en succes.



Daarnaast is flexibiliteit, zowel op het gebied van kosten als prestaties, belangrijk voor het bedrijfsmodel van een bedrijf. Er zijn tools nodig om nieuwe markten te betreden, maar hier willen managers het liefst niet te veel in investeren. Bovendien moeten de vaste bedrijfskosten binnen de perken blijven. Een goede balans hierin vinden is daarom van belang.



Ondersteuning en versterking voor de IT-afdeling

De IT-afdeling wil het bedrijf vooruithelpen en collega's ondersteunen zonder tijd te verliezen aan tijdrovende en onrendabele dagelijkse taken. Hun kracht ligt niet in het installeren van updates, het onderhouden van servers of het beheren van licentiepakketten, maar in het ontwerpen van IT-oplossingen. Het vrijmaken van IT-personeel en -middelen is daarom één van de belangrijkste factoren voor managers wanneer zij op zoek zijn naar een nieuwe IT-oplossing. Bedrijven hebben een partner nodig die deze verandering kan realiseren.



Alle technologie op een centrale plek

Om bedrijven te ondersteunen bij de uitdagingen waar zij voor staan, heeft Konica Minolta de Workplace Hub ontwikkeld. De Workplace Hub brengt alle technologie van een organisatie samen in één centraal platform. Het combineert hardware, software en verschillende diensten om een betrouwbare IT-infrastructuur te ontwikkelen voor bedrijven.



Workplace Hub zorgt ervoor dat de IT-oplossingen en alle gegevens beveiligd zijn, ook met betrekking tot de GDPR. In geval van gegevensverlies kan het systeem snel worden hersteld.



Bovendien is het eenvoudig om netwerk- en apparaat-onafhankelijk samen te werken, dankzij een breed scala aan samenwerkingtools die in Workplace Hub zijn geïntegreerd. Gebruikers beslissen welke oplossing of dienst nodig is voor het team en in welke mate.



Meer informatie over Konica Minolta’s Workplace Hub en contactgegevens vindt u hier.