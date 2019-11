 Digitale transformatie is topprioriteit voor bedrijven

Moeheid en kennistekort leiden tot vertragingen digitale transformatie - Hoewel maar liefst 87,5 procent van de Nederlandse en Belgische bedrijven digitale transformatie als een top drie prioriteit ziet, gelooft bijna 50 procent van deze bedrijven dat de voortgang vertraging oploopt vanwege ‘digitale transformatiemoeheid’.



Dit blijkt uit onderzoek onder senior executives van Nederlandse en Belgische organisaties door Avanade, de digitale innovator binnen het Microsoft ecosysteem.

Avanade’s wereldwijde onderzoek onder 1.150 beslissers toont aan dat digitale transformatiemoeheid het resultaat is van vier barrières die zich voordoen in het transformatieproces.



De grootste barrières in het digitale transformatieproces in Nederland en België:

Het aannemen en opleiden van geschikt personeel met de juiste kennis en vaardigheden voor het transformatieproces (50 procent)

Het investeren in nieuwe technologieën en innovaties zonder deze te integreren met de huidige systemen (44,8 procent)

Het moderniseren van de huidige systemen en processen (40,6 procent)

Een te gefragmenteerde bedrijfscultuur die geen uitgebreide veranderingen omarmt (30,2 procent)

Nederlandse en Belgische bedrijven scoren op wereldwijd niveau beter als het aankomt op toegang tot de juiste tools (technologieën ten behoeve van de integratie) die nodig zijn voor de digitale transformatie. Slechts 16,7 procent van de ondervraagde beslissers vindt dit een barrière, ten opzichte van 28,2 procent wereldwijd.



Kritieke systemen gemoderniseerd maar nog niet in de Cloud

Ondanks de ‘digitale transformatiemoeheid’ geeft ruim de helft (51,4 procent) van de organisaties in Nederland en België aan dat ze hun kritieke systemen al gemoderniseerd of vervangen hebben. Wereldwijd ligt dit gemiddelde een stuk lager (39,6 procent). Het onderzoek toont aan dat de belangrijkste reden om kritieke systemen te vervangen, het verhogen van de te verwachten groei is (met gemiddeld 12,9 procent) en het vergroten van het te verwachten marktaandeel (met gemiddeld 10,3 procent). Daarnaast zijn het verminderen van de kosten (met gemiddeld 8,6 procent), het vergroten van de productiviteit (met gemiddeld 10,4 procent) en het vergroten van de ‘agility’ (met gemiddeld 9,8 procent) belangrijke drijfveren voor het digitaliseren van kritieke systemen.

Als het gaat om de transitie naar de Cloud lopen Nederlandse en Belgische bedrijven achter. Wereldwijd heeft gemiddeld 79 procent van de bedrijven zijn activiteiten naar de Cloud verplaatst om nieuwe intelligente technologie beter te laten integreren binnen de organisatie. In Nederland en België ligt dit gemiddelde slechts op 70 procent.

"Het is positief dat organisaties in Nederland en België digitale transformatie als een topprioriteit zien. Uit ons onderzoek blijkt dat voordelen voornamelijk te verwachten zijn voor business groei, groter marktaandeel, lagere kosten, hogere productiviteit en grotere flexibiliteit (‘agility’). Er is echter geen standaard weg naar succes binnen de digitale transformatie ‘journey’, vooral omdat iedere organisatie start vanaf haar eigen unieke beginpunt. Dit biedt specifieke kansen en uitdagingen," aldus Marit van Dijk, Advisory Services Lead Netherlands bij Avanade. "Avanade maakt onderscheid tussen drie dimensies waar organisaties zich op kunnen richten voor een succesvolle digitale transformatie: innovatie, efficiëntie en (klant)ervaring. Ons onderzoek toont dat een optimale combinatie van deze factoren zal leiden tot de beste resultaten."