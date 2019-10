 Phishingmail met ‘controleer je wachtwoord’ meest succesvol

Werk- en pakketbezorging veel gebruikt door cybercrimineel - Regelmatig uw wachtwoord veranderen is doorgaans een goed idee, maar cybercriminelen kunnen hier ook misbruik van maken. E-mails met daarin het verzoek om het wachtwoord te controleren blijken uitermate geschikt als phishingmails.



Dat blijkt uit de KnowBe4 Phishing Monitor voor het derde kwartaal van 2019, een rapportage van de meest gebruikte en meest succesvolle onderwerpen van tienduizenden phishing e-mails die door KnowBe4 worden gebruikt in hun trainingen.

De phishingmails waarin de gebruiker wordt gevraag om een urgente wachtwoordcontrole waren met afstand het meest succesvol. Maar liefst 43 procent van alle succesvol verstuurde mails had dit onderwerp. Mails over de-activatie van een account of een mislukte pakketbezorging konden op een stuk minder kliks rekenen. Het succes van het mailonderwerp ‘controleer je wachtwoord’ is opmerkelijk, omdat de phishingmail niet gericht is op nieuwsgierigheid of gemak, maar juist het veiligheidsgevoel van het slachtoffer aanspreekt.



Top tien

De top tien meest geklikte onderwerpen uit gesimuleerde phishing e-mails in het derde kwartaal van 2019 waren:

Controleer onmiddellijk uw wachtwoord 43 procent

We hadden een pakketje voor u, maar u was niet thuis 9 procent

De-activatie van uw [[email]] is in gang gezet 9 procent

Nieuwe food trucks komen langs bij [[company_name]] 8 procent

Verbeterde werknemer voorwaarden 7 procent

Aangepast beleid voor vakanties & ziekteverlof 6 procent

U hebt een nieuw voicemailbericht 6 procent

Nieuwe veranderingen in uw organisatie 4 procent

Noodzakelijk dat u uw wachtwoord aanpast 4 procent

Personeelsbeoordelingen 2018 4 procent Bovenstaande lijst is vertaald uit het Engels. Klik hier voor de originele bewoordingen uit de phishing e-mails



Bezorgde eindgebruikers dienen alert te blijven

"Eindgebruikers krijgen steeds meer oog voor cyberveiligheid, maar je ziet dat die kennis dus ook tegen henzelf gebruikt wordt," zegt Jelle Wieringa, Cyber security advocate bij KnowBe4. "De hackvrees brengt een korte paniekreactie teweeg die door de aanvallers juist wordt misbruikt. De truc is rustig te blijven. U moet bij iedere mail stilstaan of er niet sprake is van phishing, zelfs bij waarschuwingsmails."



Werk- en pakketbezorging veel gebruikt door cybercrimineel

KnowBe4 houdt in de monitor ook een lijst bij met meest gebruikte phishing e-mails die daadwerkelijk door cybercriminelen worden gebruikt. Deze berichten krijgt het bedrijf doorgespeeld van IT-afdelingen die op dergelijke mails zijn geattendeerd door de eigen medewerkers. Opvallend in die lijst waren vooral de op werk gerichte e-mails. Gedeelde documenten, Skype voicemailberichten en authenticatie voor Microsoft Teams werden allemaal misbruikt als phishingonderwerp. Daarnaast bedienden de cybercriminelen zich ook regelmatig van berichten over pakketjes en pakketbezorging om mensen op te lichten.



Meest voorkomende phishingmails

Dit waren de meest voorkomende phishingmails die door cybercriminelen zelf worden gebruikt en in Q3 aan IT-afdelingen gerapporteerd zijn:

Skype: nieuw ongelezen voicemailbericht

Transaction Refund

[[NAME]] deelt een document met u

Microsoft Teams account-authenticatie

Bonussen voor een geselecteerde groep werknemers

Cisco Webex: uw account is geblokkeerd

Amazon: onjuist factuuradres

USPS: Spoedpakket: Track it nu!

Verizon: Security Update

Adobe Cloud: deelde een bestand met u via Adobe Cloud