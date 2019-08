 Cybercriminelen gebruiken overgenomen e-mail accounts voor phishingaanvallen

Aanvallers hanteren verschillende strategieën om doelwitten te kiezen - Een nieuw rapport van Barracuda wijst op een groeiende dreiging voor organisaties: phishingaanvallen die worden uitgevoerd vanaf overgenomen e-mail accounts binnen de eigen organisatie, zogenaamde ‘laterale’ phishing.



Het rapport Spear Phishing: Top Threats and Trends Vol. 2 - Email Account Takeover: Defending Against Lateral Phishing identificeert de tactieken en aanvullende methodes die criminelen inzetten om de succeskansen van dit soort aanvallen te vergroten.



Overgenomen accounts

Uit het rapport blijkt hoe e-mail accounts die door cybercriminelen zijn overgenomen, worden gebruikt om phishingaanvallen uit te voeren binnen de eigen organisatie. Omdat deze phishingmails afkomstig lijken te zijn van een vertrouwde afzender (een collega), is de kans groter dat de ontvanger erin trapt. Veel e-mailbeveiligingsoplossingen zijn niet in staat om deze vorm van phishing te detecteren en tegen te gaan. Geavanceerde detectietechnieken, trainingen om medewerkers bewust te maken van dit soort dreigingen en andere beveiligingsstrategieën zijn daarom nodig om organisaties hiertegen te beschermen.



Enkele belangrijke bevindingen uit het rapport:

Een op de zeven enterprise organisaties heeft gedurende een periode van zeven maanden te maken gehad met ‘laterale’ phishing;

Vrijwel alle aanvallen vonden plaats tijdens normale werktijden;

Bij ruim zes op de tien aangevallen organisaties werden meerdere incidenten gedetecteerd;

Bij elf procent van de aanvallen slaagden de criminelen erin om aanvullende e-mail accounts van medewerkers over te nemen;

42 procent van de incidenten van ‘laterale’ phishing werden niet gemeld aan het IT- of beveiligingsteam van de getroffen organisatie;

In 55 procent van de aanvallen werden ontvangers gekozen die reeds een persoonlijke of zakelijke relatie hadden met de eigenaar van het overgenomen e-mail account;

37 procent van de aanvallen werden op maat gemaakte e-mails gebruikt, met content specifiek voor de organisatie van het beoogde doelwit. E-maildreigingen

"E-mail dreigingen, waaronder accountovername en laterale phishing, blijven zich ontwikkelen en criminelen vinden telkens weer nieuwe manieren om aanvallen uit te vieren, detectie te omzeilen en gebruikers om te tuin te leiden," zegt Alain Luxembourg, regional director Benelux voor Barracuda. Om dit soort aanvallen voor te blijven, is goed inzicht nodig in de nieuwste tactieken die criminelen gebruiken en kennis van de beschikbare maatregelen om organisaties hiertegen te verdedigen."