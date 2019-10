 Hoe transformeren opkomende technologieën onze levens tegen 2030?

Organisaties moeten nu actie ondernemen om zich voor te bereiden op digitale toekomst - Dell Technologies presenteert zijn the Future of Connected Living-rapport op basis van nieuw onderzoek naar hoe opkomende technologieën onze manier van leven tegen het jaar 2030 zullen transformeren. Aan het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Institute for the Future (IFTF) en Vanson Bourne, deden 4.600 bedrijfsleiders mee uit meer dan 40 landen. .



De resultaten beschrijven een toekomst vol kansen, aangezien geavanceerde technologieën het potentieel hebben om wereldwijd menselijke vooruitgang te stimuleren



Opkomende technologie die grote verschuivingen in gang zet

IFTF en het forum van wereldwijde experts voorspellen dat technologieën zoals edge computing, 5G, AI, Extended Reality (XR) en IoT samen vijf grote verschuivingen zullen voortbrengen in het komende decennium. Deze verschuivingen kunnen levens van mensen wereldwijd veranderen.



IFTF voorspelt de volgende verschuivingen tussen nu en 2030:





Networked reality: In het komende decennium wordt cyberspace een overlay bovenop onze bestaande realiteit, aangezien onze digitale omgeving verder reikt dan televisies, smartphones en andere schermen. Connected mobility: De voertuigen van de toekomst zullen in wezen mobiele computers zijn. We zullen erop vertrouwen dat ze ons in de fysieke wereld naar onze plaats van bestemming brengen, terwijl we in de beschikbare virtuele ruimtes communiceren, ongeacht waar we ons bevinden. De helft van de ondervraagde bedrijfsleiders (Nederland: 38 procent) gelooft dat ze tegen 2030 in een zelfrijdende auto zullen reizen. Van digital cities tot sentient cities: Steden zullen tot leven komen via hun eigen netwerkinfrastructuur van slimme objecten, zelfrapportagesystemen en AI-aangedreven analyses. Agents en algoritmes: We zullen allemaal worden ondersteund door een zeer gepersonaliseerd ‘besturingssysteem voor het leven’ dat kan anticiperen op onze behoeften en onze dagelijkse activiteiten proactief kan ondersteunen zodat we tijd overhouden voor andere zaken. Robot met sociale levens: Robots worden onze nieuwe partners voor het leven – door onze vaardigheden te verbeteren en uit te breiden. Robots zullen nieuwe kennis delen op hun sociale robotnetwerk om innovaties te crowdsourcen en de voortgang in realtime te versnellen. 39 procent (Nederland: 47 procent) van de bedrijfsleiders zou graag zien dat machines zelfbewust worden. Verder zou 70 procent (Nederland: 73 procent) mensen verwelkomen die samenwerken met machines/robots om onze menselijke beperkingen te overtreffen. Anticiperen op verandering

Veel bedrijven bereiden zich al voor op deze verschuivingen. Uit het onderzoek met 4.600 bedrijven bleek bijvoorbeeld dat:

76 procent (Nederland: 71 procent) verwacht dat ze de manier waarop ze hun tijd benutten zullen herstructureren door meer taken te automatiseren.

Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat ze verwachten dat Networked Reality gemeengoed wordt.

56 procent (Nederland: 44 procent) zegt dat ze het dagelijks gebruik van virtual en augmented reality verwelkomen.

56 procent (Nederland: 58 procent) zegt dat ze zouden willen dat mensen worden uitgerust met technologie waarmee ze computers kunnen besturen met hun hersenen. Navigeren door uitdagingen

Deze belangrijke, door technologie geleide verschuivingen kunnen volgens het onderzoek mensen en organisaties uitdagen die worstelen met verandering. Organisaties die de kracht van de nieuwe opkomende technologieën willen benutten, moeten stappen ondernemen om gegevens effectief te verzamelen, verwerken en implementeren om de snelheid van snelle innovatie bij te houden.

Daarnaast moet aandacht worden besteed aan de eerlijkheid van algoritmen die belangrijke beslissingen nemen: van hoe bedrijven mensen aannemen tot wie in aanmerking komt voor leningen, evenals de groeiende bezorgdheid van mensen over data privacy. Overheden moeten leren hoe ze samen kunnen werken om hun gegevens te delen en in te zetten wanneer steden van digitaal naar sentient gaan.



Bedrijfsleiders anticiperen al op enkele van deze uitdagingen:

74 procent (Nederland: 70 procent) van de ondervraagde bedrijfsleiders zegt dat ze data privacy beschouwen als een belangrijke maatschappelijke uitdaging die moet worden opgelost.

44 procent (Nederland: 39 procent) vraagt om AI-regulering en duidelijkheid over hoe het wordt gebruikt. Voor dit onderzoeksrapport baseerde IFTF zich op zijn studie naar de toekomst van werk en technologie, dat het al enkele tientallen jaren uitvoert, het nieuwste onderzoek van Dell Technologies en experts van over de hele wereld. The Future of Connected Living is het derde en laatste deel in een driedelige onderzoeksreeks die ook The Future of the Economy en The Future of Work bevat, die eerder dit jaar werden uitgebracht.