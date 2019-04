 Zo ziet de Industry Renaissance eruit

Industrie 4.0 verandert complete sectoren - Industrie 4.0 verandert complete sectoren, zoals de automotive- en luchtvaartbranche. Wat we nu zien, is volgens Dassault Systèmes geen transformatie meer, maar een Industry Renaissance. Wat moeten managers weten over deze nieuwe renaissance?



De maakindustrie schudt op haar grondvesten. Verschillende technologieën zoals het industriële Internet of Things, big data, virtual en augmented reality, ‘digital twins’ en 3D-printing hebben productieprocessen compleet veranderd. En dat niet alleen. Technologie heeft ook de klantervaring totaal veranderd en businessmodellen overhoop gehaald. Bedrijven zonder eigen bezittingen omarmen een businessmodel waarbij klanten betalen voor gebruik in plaats van bezit.

Niet voor niets dat Bernard Charlès, al bijna 25 jaar CEO van Dassault Systèmes, zelfs spreekt over een ‘Industry Renaissance’. De Franse topman verwijst hiermee naar de ‘nieuwe gouden eeuw’ vlak na de Middeleeuwen. In die periode zorgde de uitvinding van de boekdrukkunst voor een snellere deling van kennis. De wetenschap kreeg hierdoor een enorme impuls. "We zien nu iets vergelijkbaars gebeuren," aldus Charlès. "Nieuwe technologieën brengen de echte en de virtuele wereld samen waardoor een geheel nieuwe manier van uitvinden ontstaat."



Industry Renaissance in de praktijk

Joby Aviation, een start-up die onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart maakt, laat volgens Charlès goed zien waar de Industry Renaissance om draait. "De ontwerpers en engineers van Joby gebruiken het 3DEXPERIENCE-platform voor het creëren van digitale prototypes. Ze krijgen hiermee toegang tot technologie die normaal alleen beschikbaar is voor veel grotere bedrijven. Via de 3DEXPERIENCE Marketplace kunnen ze bouwinstructies eenvoudig delen en een geschikt 3D-printbedrijf zoeken."

"Joby geeft de specificaties en kwaliteitseisen door aan geïnteresseerde partijen, waarna zij een offerte sturen en een verwachte aanleverdatum opgeven," vervolgt de CEO. "Dit heeft het businessmodel van Joby ingrijpend veranderd. Het ontwerp- en productieproces verloopt veel sneller en flexibeler. Het platform stelt een relatief klein bedrijf in staat om een zeer concurrerende markt te verstoren. Een perfect voorbeeld van de Industry Renaissance."

Een ander voorbeeld komt van AeroMobil. Dit bedrijf uit Slowakije neemt voorbestellingen aan voor vliegende auto’s. De renaissance in dit verhaal? De manier waarop AeroMobil de beste experts betrekt bij het ontwerp en de ontwikkeling. Bij het ontwerpproces waren 40 experts uit de luchtvaart en de auto-industrie betrokken, die virtueel verbonden zijn via het virtuele ervaringsplatform van AeroMobil.



Drie belangrijke aspecten

Wat hebben de praktijkvoorbeelden die tot dusver beschikbaar zijn met elkaar gemeen? De Industry Renaissance kenmerkt zich door drie aspecten:



1. Beleving is zowel een vormend middel als het eindproduct

Dankzij de samensmelting van de virtuele en fysieke wereld kunnen designers, ontwikkelaars, architecten en andere creatievelingen tijdens het gehele proces van ontwerp tot productie inzetten op beleving. Daar profiteert niet alleen het eindproduct van, ook het hele proces dat daaraan vooraf gaat krijgt daarmee een boost. Denk aan ontwerpers die midden in hun virtuele design staan, of bewoners die via VR een voorproefje krijgen van een nieuwe stadswijk.

Dat is belangrijk, want ook vanuit het consumentenperspectief vindt de renaissance plaats. Consumenten baseren in de ‘experience economy’ hun keuzes steeds minder vaak op basis van productvergelijkingen, maar kiezen voor beleving.



2. Producten zijn niet meer absoluut

Consumenten kopen steeds minder vaak vastomlijnde producten, maar committeren zich aan een concept. De precieze invulling daarvan evolueert met de tijd mee. Juist ook als het gaat om op zaken die op het eerste oog vastomlijnde producten lijken.

Neem een Tesla. De auto krijgt in de loop der tijd nieuwe mogelijkheden door software-updates. Een Tesla die nieuw de garagepoort uitrijdt, is een jaar later niet meer dezelfde auto. Wie kiest voor een Tesla, kiest dus voor een concept, niet voor een vastomlijnd product.



3. Fysieke grenzen verdwijnen en branches smelten samen

Dankzij moderne communicatiemiddelen en virtuele samenwerkingsplatforms kunnen multidisciplinaire teams elkaars ideeën effectief laten samensmelten. Ook op macroniveau: de nadruk ligt niet meer op de versterking van de nationale concurrentiepositie, maar in de bevordering van internationale samenwerking. Fysieke (lands)grenzen zijn daarbij irrelevant.

Naast een toenemende internationale samenwerking slaan ook verschillende sectoren steeds vaker de handen ineen. Innovatie komt vaak voor uit co-creatie. Logisch: elkaars ideeën en inzichten zijn hard nodig. Zowel voor het tackelen van de problemen van de 21e eeuw als voor de vervulling van de behoeften van de moderne consument.



De Industry Renaissance is de nieuwe realiteit. Wie nu, maar zeker in de toekomst relevant wil blijven, kan zich niet meer verstoppen in het verleden.