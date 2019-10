 Waarom medewerkers meer met de trein zouden moeten reizen

Zakelijk reizen met de trein: goed voor uw duurzame imago - Geeft u leiding aan medewerkers die voor hun functie wel eens naar het buitenland moeten reizen? Bijvoorbeeld voor een bezoek aan leveranciers, of klanten? Bij buitenlandse zakelijke reizen wordt vaak aan het vliegtuig gedacht, of aan erheen rijden met een auto.



Reizen met een internationale trein is echter tegenwoordig een goed alternatief, en heeft diverse voordelen. Stefan Janssen van Internationale-trein.nl vertelt er meer over.



Kostenoverweging

Janssen benoemt als eerste dat reizen met de trein een goedkope optie is. "De prijzen van vliegtickets stijgen voortdurend, mede door een toegenomen vraag en belastingen. Vooral lastminutes tickets kunnen behoorlijk prijzig zijn. Met de auto een buitenlandse reis afleggen hoeft, afhankelijk van het verbruik en de brandstofprijzen, niet heel duur te zijn, maar vaak krijgt de medewerker ook nog te maken met kosten voor een vignet, tol en parkeren. Een treinticket is relatief goedkoop, en er is geen sprake van bijkomende kosten."



Duurzaamheid

Veel bedrijven houden zich actief bezig met duurzaamheid. Janssen: "U kunt dan wel verkondigen dat bijvoorbeeld binnen het bedrijf recyclebare koffie- en theebekertjes worden gebruikt, maar wanneer de medewerkers vaak naar buitenlandse locaties rijden of vliegen wordt duurzaamheid binnen het bedrijf een holle frase. U kunt de CO2-uitstoot van een reis halveren door te reizen met de trein in plaats van te vliegen. Dat is goed voor het imago van het bedrijf."



Comfortabel reizen

Janssen benadrukt verder dan treinreizen aanzienlijk comfortabeler kunnen zijn dan reizen met de auto of het vliegtuig. "Vliegtuigstoeltjes zijn vaak erg krap, en medewerkers hebben weinig mogelijkheden om even de benen te strekken in een vliegtuig. Willen ze even bewegen tijdens een autorit, wat overigens ook wel aan te raden voor een veilige rit, dan moeten ze hun reis daarvoor onderbreken waardoor de reistijd nog langer wordt. Een trein biedt relatief veel zitruimte en ruimte om te bewegen."



Reistijd is werktijd

Als medewerkers zelf naar het buitenland rijden, kunnen ze in die tijd niet werken. Janssen: "Een autorit naar een ander land is daardoor redelijk inefficiënt. Dit geldt overigens ook voor een vlucht. Hoewel er na het inchecken en mogelijk in het vliegtuig wat werk uitgevoerd kan worden, vallen er grote gaten in het werkschema. In een trein kan vanaf het moment dat er ingestapt is tot het moment van uitstappen, onafgebroken gewerkt worden indien nodig."



Geen beperkingen voor wat betreft bagage

Tenslotte benoemt Janssen de vrijheid die medewerkers hebben bij het meenemen van bagage in de trein. "Mensen die zakelijk vliegen nemen vaak alleen handbagage mee om na de vlucht direct verder te kunnen en niet te hoeven wachten op ruimbagage. Maar aan het meenemen van handbagage worden steeds strengere eisen gesteld, bijvoorbeeld qua afmeting en gewicht. Daarnaast zijn er steeds vaker extra kosten verbonden aan het meenemen van handbagage. Tijdens een treinreis kunnen medewerkers kosteloos zoveel bagage meenemen als ze kunnen of willen dragen. Dit is bijvoorbeeld erg handig als ze grote documenten moeten meenemen, zoals bouwtekeningen in opbergrollen."