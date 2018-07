 Zakelijke reizigers kiezen steeds vaker het OV

Leasemaatschappijen bieden klanten andere opties naast leaseauto - De markt voor zakelijk reizen verandert razendsnel. Leasemaatschappijen zoeken de samenwerking en bieden hun klanten meer flexibiliteit dan ooit. Naast de leaseauto zijn ook de (deel)fiets, taxi en openbaar vervoer aan een opmars bezig in de zakelijke markt.



Dat constateert MultiTankcard (MTc).



Meer flexibiliteit

"Sinds de lancering van MoveMove in februari, kiest 35 procent van onze nieuwe klanten voor een OV-pas," vertelt Patrick Roozeman, directeur van MTc. "Een significante verschuiving. We merken dat ondernemers zichzelf én hun medewerkers meer flexibiliteit willen bieden. Die ontwikkeling was natuurlijk al gaande met flexplekken en thuis werken, maar heeft nu ook het zakelijk reizen bereikt."

De markt voor zakelijk reizen maakt grote veranderingen door. Zo heeft een collectief van 25 leasemaatschappijen zich onlangs verenigd in de nieuw opgerichte AutoLease Inkoop Combinatie. Met de samenwerkingen streven de partijen naar het behalen van inkoopvoordeel. "Ook daar wordt de inzet van MoveMove onderzocht", aldus Roozeman. "We zien dat bredere mobiliteit steeds meer een plek krijgt binnen de dienstverlening van leasemaatschappijen."



Duurzaamheid

Vooral voor kortere reizen of vervoer binnen de stad kiezen ondernemers steeds vaker voor de fiets, taxi, bus of trein. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening, maar ook een deel van de retailers vindt het prettig om de auto zo nu en dan te laten staan. "Mensen willen gewoon van A naar B, en dat snel en comfortabel. Auto of bus maakt dan niet uit," zegt Roozeman. "Maar ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. We zien dat steeds meer organisaties de duurzaamheidsparagraaf uit hun businessplan concreet handen en voeten willen geven."