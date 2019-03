 32 procent van de IT-managers omarmt Continuous Testing

Kwaliteit- en testwerkzaamheden zijn bottleneck bij implementatie van DevOps en Continuous delivery - Uit nieuw onderzoek van Capgemini en Sogeti in samenwerking met Broadcom Enterprise Software blijkt dat Continuous Testing steeds meer terrein wint bij de ontwikkeling van digitale producten.



Continuous Testing voorziet in een snel volledig geautomatiseerd testproces voor nieuwe software die voortdurend beschikbaar komt. Inmiddels heeft 32 procent van de IT-managers deze aanpak van voortdurend testen als structureel onderdeel van het ontwikkelproces van digitale producten omarmd. 58 procent van de respondenten lanceert dagelijks nieuwe softwarereleases. 26 procent van de organisaties doet dat zelfs elk uur. Grootste uitdaging is geautomatiseerde testprocessen te ontwikkelen en effectief te integreren in het DevOps en Continuous Delivery proces. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit het wereldwijde onderzoek onder 500 IT-beslissers van organisaties met minimaal 1000 medewerkers.

Wat opvalt, is dat organisaties nog altijd moeite hebben met het verder automatiseren van testprocessen. Slechts 24 procent van de huidige testcases is volledig geautomatiseerd. End-to-end automatisering van het volledige testproces gebeurt ook maar bij 24 procent van de organisaties. Zo geeft 36 procent van de ondervraagden aan dat meer dan de helft van de testtijd wordt besteed aan het verzamelen, beheren, onderhouden en genereren van testdata. Veelvuldiger gebruik van testautomatisering zou de snelheid van testactiviteiten binnen agile-teams aanzienlijk verbeteren, zo verwacht het merendeel van de IT-managers.



Behoefte aan slimme testorganisatie

Zelfredzaamheid van autonome agile-teams levert een chaotische diversiteit aan testprocessen op. De hoeveelheid onbeheerde testomgevingen en -scenario's resulteert in veel onbekende hiaten bij het waarborgen van de kwaliteit van het digitale product zodra dat gelanceerd wordt. Dat vraagt om heldere richtlijnen en inzet van slimme technologie. Agile ontwikkelteams zouden ook meer inzicht moeten krijgen in de processen van Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD). Met de inzet van slimme algoritmes kunnen systemen automatisch bepalen welke testen nodig zijn in een bepaalde releaseprocedure.

Verder blijkt uit het onderzoek dat IT-managers behoefte hebben aan beter georganiseerde agile-testprocessen. 35 procent van de ondervraagde IT-beslissers benoemt een ‘volledig auditspoor van testactiviteiten’ en een ‘geconsolideerd test- en releasetraject’ als belangrijkste verbeterpunten voor een effectieve organisatie van testprocessen. 32 procent van de respondenten is op zoek naar één plek waar testprocessen samenkomen en wil voortdurend inzage in het gehele deliverytraject bij de bouw van nieuwe digitale producten.

40 procent van de ondervraagden geeft aan dat hun software-ontwikkelteams meer dan de helft van hun tijd besteden aan het bouwen en onderhouden van testomgevingen. Zo is niet altijd de juiste technologie beschikbaar of wordt deze niet vanuit één plek gefaciliteerd.

"Organisaties zitten veelal in een dilemma. Enerzijds wil ieder IT-team agile werken met de stap naar volledig zelfredzame autonome teams. Aan de andere kant is het noodzakelijk meer structuur aan te brengen in kwaliteitmanagement met consistente processen, slimme technologie, meer automatisering en gecentraliseerd inzicht in alle processen in een steeds complexer IT-landschap," zegt Mark Buenen, Global Leader Digital Assurance & Testing bij Capgemini.

Zo laat het voorbeeld van een Australische Bank zien dat er veel tijd en geld bespaard kan worden met de inzet van één enkel platform voor volledig geautomatiseerde ontwikkel- en deploymenttools. De bank wist hiermee de ontwikkeltijd voor nieuwe applicaties met 40 procent te verkorten.



Interdisciplinaire teams vereisen nieuwe vaardigheden

In de afgelopen vijf jaar zijn de rollen van software-ontwikkelaars én -testers aanzienlijk veranderd. Ontwikkelaars staan nu veel dichter bij de klant en vervullen een prominente rol bij het vormgeven van de gebruikerservaring. Testers zitten niet langer in een isolement. Zij trekken nu samen op met ontwikkelaars en collega’s uit de business. Testers worden ook veel eerder betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarmee is er steeds meer sprake van interdisciplinaire teams. Dat zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Zo wordt van ieder teamlid verwacht dat hij of zij het hele proces in detail doorziet. En testers zijn genoodzaakt hun technische vaardigheden verder uit te breiden.

"Organisaties moeten niet alleen verder investeren in technologie. Nieuwe interdisciplinaire teams hebben ook meer ondersteuning en nieuwe vaardigheden nodig. Ook om te voorkomen dat bedrijven daarmee hun concurrentievoordeel kwijtraken," concludeert Ashok Reddy, Senior Vice President and General Manager, Enterprise Software van Broadcom.