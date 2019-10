 Bedrijven niet tevreden met eigen innovatieprestaties

Slechts de helft heeft een innovatiestrategie en concreet stappenplan - Maar liefst 71 procent van de (Nederlandse) multinationals is ontevreden over hun eigen prestaties op het gebied van innovatie. Dat blijkt uit de Innovation Readiness Benchmark, (IRB) die 10 oktober gelanceerd werd in het boek ‘DARE, the Mindset for Successful Innovators in the Digital Age’.



CEO’s en topmanagers van bijna 100 internationale en Nederlandse bedrijven namen deel aan de enquête. Slechts 53 procent van hen geeft aan een goed gedefinieerde innovatiestrategie en stappenplan, of roadmap, te hebben.

"In een tijd waarin technologische ontwikkelingen razendsnel gaan, is een innovatiestrategie van cruciaal belang. Niet innoveren is simpelweg geen optie meer, wilt u als bedrijf het hoofd boven water kunnen houden," zegt Eric de Groot, co-auteur van DARE en medeoprichter van RevelX. "Het is dan ook alarmerend dat bijna de helft van de bedrijven niet serieus werk maakt van innovatie en dat zij de impact van disruptie op het bedrijf onderschatten."

Uit het onderzoek en de kwalitatieve analyse die de auteurs uiteenzetten in DARE blijkt dat er twee belangrijke oorzaken zijn voor het falen van de innovatiekracht van bedrijven. De eerste heeft te maken met het ontbreken van de ‘juiste’ mindset en vaardigheden van mensen. De tweede kan ook worden gezien als resultaat van de eerste, namelijk het gebrek aan snelheid en aanpassingsvermogen om innovaties te realiseren. Een andere manier van werken en organiseren



Belangrijkste factoren disruptie

Hoewel de noodzaak tot innovatie nog lang niet bij alle bedrijven is doorgedrongen, denkt tweederde van de ondervraagden wel dat er een serieus risico is dat hun industrie te maken zal krijgen met (technologie gedreven) disruptie. Kunstmatige intelligentie wordt met 73 procent gezien als de belangrijkste factor voor marktverstoring, gevolgd door the internet of things met 61 procent en blockchain met 43 procent. Maar liefst 45 procent van de respondenten die denken dat het risico op disruptie hoog is, werkt voor een bedrijf dat geen goed gedefinieerde innovatiestrategie heeft. De Groot: "Voor de toekomstige concurrentiekracht van de Nederlandse economie is dit een zorgwekkende constatering. Het is daarom essentieel dat Nederlandse bedrijven nog meer investeren in het versterken van hun innovatiekracht en zich zo wapenen tegen disruptie."



Innovatie Portfolio Management ondergeschoven kindje

Uit de IRB komt ook naar voren dat bedrijven die wél het belang van innovatie inzien, te werk gaan zonder enige vorm van innovatieportfolio-management. Het plannen, beheren en bijsturen van innovatie blijkt het minst ontwikkelde gebied te zijn van de hele benchmark: 71 procent van de bedrijven rapporteert bijvoorbeeld geen prestaties van innovaties ten opzichte van de aanvankelijke omzetdoelen. Ook investeert 61 procent van de bedrijven in innovatieve projecten zonder solide businesscase. Bovendien is volgens de respondenten maar liefst de helft van de bedrijven niet goed in het stoppen van innovatieve projecten die niet levensvatbaar zijn. "We zien dat hier echt nog een wereld te winnen is," aldus Matthijs Rosman, co-auteur van Dare en partner bij RevelX. "Te lang door gaan met een project omdat er nu eenmaal iets aan innovatie gedaan moet worden, is niet alleen een verspilling van geld en middelen, het heeft vaak ook een negatief effect op de motivatie van werknemers, met als gevolg dat zij ook minder openstaan voor andere innovaties."



Succesvolle Innovators

Uit het onderzoek blijkt dat succesvolle innovators een aantal overeenkomstige kenmerken bezitten, namelijk een directe betrokkenheid van leiders bij innovatieprojecten. Een innovatieproces met korte doorlooptijden, snel leren en gericht op meer dan alleen productinnovatie. Daarnaast zijn succesvolle bedrijven continue actief in het verkennen van toekomstige behoeften van klanten en creëren zij letterlijk en figuurlijk ruimte voor de mensen die aan innovaties werken.