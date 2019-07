Slechts zes procent van de top innovatieve bedrijven wordt geleid door vrouwen

Nederland waardeert innovatie - Nederland behoort al jaren tot de koplopers in de Europese Unie op het gebied van innovatie. Nederland investeert veel geld in innovatie en de kwaliteit van ons onderzoek en wetenschappelijke publicaties is ‘bovengemiddeld’, zo stelt de Europese Commissie in een rapport uit juni 2019.



Dat innovatie in Nederland gewaardeerd wordt, blijkt ook uit de jaarlijkse KVK Innovatie top 100, die sinds 2007 door de Kamer van Koophandel in elkaar wordt gezet. Hierin worden de 100 beste innovaties uit midden,-en kleinbedrijven uitgelicht en gaat elk jaar eén van de innovaties er met de hoofdprijs vandoor.

Op 25 september maakt de KVK de ranking van 2019 bekend. Dit is voor ons een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de innovaties van de afgelopen vijf jaar om erachter te komen waar, hoe en door wie de Nederlandse innovatie wordt geleid. Daarom schreef Vikingdirect dit artikel.



Ranstad koploper voor innovaties

Het is waarschijnlijk geen verrassing dat Noord-Holland en Zuid-Holland de meeste innovaties voortbrachten in de laatste vijf jaren. Maar ook Noord-Brabant en Gelderland kwamen voor in de top vijf beste plaatsen voor innovaties. Aangezien TU Eindhoven en Wageningen University zich in deze provincies bevinden, is het niet verwonderlijk dat ook deze plaatsen een perfecte broedplaats zijn voor innovatie.

De lijst wordt interessanter als we kijken naar de meeste innovaties per capita. Want met 2 innovaties per 50.000 inwoners steelt Groningen de eerste plaats. Noord-Holland staat op de tweede plaats en wordt opgevolgd door een verrassende provincie, Zeeland. Ondanks het hoge aantal innovaties in Gelderland, komt het met 1.2 innovaties per 50.000 inwoners op de achtste plaats te staan. Flevoland en Drenthe staan in beiden ranglijsten onderaan.



Digitale innovaties zijn populair

De digitale wereld is de toekomst, zo weten ook Nederlandse innovatoren. Met ruim 38 procent was de ICT-sector de afgelopen vijf jaar de grootste industrie voor innovatieve ontwikkeling. Binnen deze sector was softwareontwikkeling de populairste niche, gevolgd door digitale platforms (websites), die diensten aanbieden. Een andere belangrijke trend van de afgelopen vijf jaar was de beveiliging van de ICT-sector. Elk jaar bevonden zich wel een aantal innovaties in de top 100 die zich toespitsten op de beveiliging van digitale data.

Naast innovaties in de ICT-sector zijn consumentenproducten en industriële producten, d.w.z. producten die worden gebruikt in industriële processen, sectoren waarin innovaties boomen. De transportindustrie en medische industrie zagen een lichte daling in het aantal innovaties in de afgelopen vijf jaren.



Een kwart duurzame innovaties

Een kwart van de 500 beste Nederlandse innovaties van de afgelopen jaren werd gedaan met een oog op duurzaamheid. De meeste duurzame innovaties kwamen uit de consumentenproducten-sector. Voorbeelden van deze duurzame producten zijn de Yoni inlegkruisjes en tampons van biologisch katoen en de GREENTOM kinderwagen gemaakt van gerecycled plastic. Beide innovaties wonnen in hun jaar de eerste plaats in de innovatie top 100.

Ook in de landbouw, transport en bouwkunde worden veel duurzame innovaties doorgevoerd. De energie sector heeft het hoogste percentage duurzame innovaties. Bijna 70 procent van de top innovaties in de afgelopen vijf jaar in deze sector waren duurzaam.



Zes procent van de CEOs zijn vrouwen

Slechts zes procent van de CEO’s of oprichters van de bedrijven waar deze top innovaties uit voort kwamen, waren vrouwen. De top vijf sectoren voor vrouwelijke leiders waren digitale platforms (websites met service of aanbod), consumentenproducten, transport, medische producten en energie. In de bedrijven met beste innovaties rond dataverwerking en digitale data beveiliging waren nul vrouwelijke CEOs in de afgelopen vijf jaar.



Tijd nodig

Nieuwe bedrijven schieten natuurlijk als paddestoelen uit de grond, maar uit ons onderzoek blijkt dat slechts vijf procent van de beste innovaties voortkomen uit bedrijven die in hetzelfde jaar opgericht zijn. Het merendeel van de innovaties stamt uit bedrijven die al enige tijd bezig zijn. Het oudste bedrijf dat nog steeds fantastische innovaties voortdrijft stamt uit 1661! Dat bewijst maar dat ook in goedlopende bedrijven innovatie mogelijk (en nodig!) is.

Toch is innovatie geen garantie op success. Veertien van de 500 beste innovaties van Nederland uit de afgelopen vijf jaar is inmiddels failliet gegaan en is niet in staat geweest hun innovatie tot commercieel succes om te vormen. Gelukkig gaat het goed met het merendeel van de innovatieve bedrijven en inspireren zij ons om altijd creatief te blijven denken!