  Dagje uit? 72 procent attracties heeft onvoldoende laadpalen

Veel laadpalen bij shoppingcenters en grote pretparken - Bij 72 procent van de attracties in Nederland zijn onvoldoende laadpalen geïnstalleerd om aan de huidige vraag te voldoen. Bij 25 attracties is er zelfs helemaal geen mogelijkheid om een elektrische auto op te laden.



Dat blijkt uit een rondgang van Bungalowparkoverzicht.nl onder 53 bekende Nederlandse attracties met een eigen parkeerterrein.

Dierentuinen als Artis en Ouwehands Dierenpark bieden hun bezoekers bijvoorbeeld geen mogelijkheid om een elektrische auto op te laden. Ook grote publiekstrekkers als attractiepark Slagharen en miniatuurstad Madurodam hebben geen enkele laadpaal op hun parkeerterrein.



Veel laadpalen bij shoppingcenters en grote pretparken

De meeste laadpalen zijn te vinden bij grote shoppingcenters en pretparken. Tijdens een uitstapje naar de Efteling kunnen dagelijks 54 elektrische auto’s opladen. Walibi biedt 40 auto’s die mogelijkheid. Bij shoppingcenters zoals Designer Outlet Roermond en Bataviastad zijn zelfs 60 of meer parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden.

Toch is het, afgaande op het gemiddelde aantal dagelijkse bezoekers met een elektrische auto, juist Designer Outlet Roermond die relatief gezien de minste laadpalen biedt. Er is regelmatig een tekort van 35 plekken per dag. Bij de Zaanse Schans moeten dagelijks zo’n 26 elektrische auto’s op een reguliere parkeerplaats staan.



Bataviastad en Walibi meest ‘e-ready’

In verhouding tot het aantal bezoekers bieden Bataviastad en Walibi Holland de meeste parkeerplekken met laadpaal aan. Beide uitstapjes hebben flink meer oplaadplekken dan er op dit moment nodig lijken zijn. Hiermee zijn de uitjes klaar voor de verwachte groei van het aantal automobilisten met een elektrische auto.

Ook de parkeerterreinen van Wildlands Adventure Zoo, het Kröller-Müller Museum en tien andere uitstapjes zijn voorbereid op een toename van bezoekers in elektrische auto.