 Grote kloof tussen digitale strategieën en digitale performance

Grote kloof tussen digitale strategieŽn en digitale performance 99 procent ziet inzicht in digitale ervaring als essentieel om deze succesvol te beheren - Riverbed Technology presenteert de resultaten van de Riverbed Digital Performance Global Survey 2018. Daaruit blijkt dat bijna alle beslissingsbevoegden binnen bedrijven vinden dat digitale performance essentieel is voor de businessperformance.



Nog eens 98 procent van hen is het eens (van wie 55 procent zeer eens) met de stelling dat digitaal – waaronder het leveren van digitale diensten en applicaties – essentieel is voor de toekomst van hun bedrijf. Echter, 95 procent van dezelfde beslissingsbevoegden geeft aan dat grote drempels – zoals budgetbeperkingen, legacy-netwerken en gebrek aan inzicht – hen belemmeren in het doorontwikkelen van digitale strategieën en het bieden van de performance en customer experience die tegenwoordig nodig zijn.

Aan het wereldwijde onderzoek deden 1.000 beslissingsbevoegden mee van bedrijven in negen landen met een omzet van 500 miljoen dollar of meer. Daaruit blijkt ook dat, hoewel digitale diensten en applicaties essentieel zijn voor toekomstig bedrijfssucces, tachtig procent van de respondenten toch ten minste een aantal keer per maand te maken heeft met storingen in digitale diensten en applicaties.



Het bewustzijn is groot, de nood is hoog

Dat bedrijven klanten, partners en werknemers een succesvolle digitale ervaring moeten bieden, wordt breed erkend. Dit blijft ook in belang toenemen. Ongeveer 91 procent van de beslissingsbevoegden vindt dat een succesvolle digitale ervaring nu nog belangrijker voor de bedrijfsresultaten is dan het nog maar drie jaar geleden was.



Bovendien denkt 99 procent van de beslissingsbevoegden dat hun bedrijf profiteert van het verbeteren van de performance van de digitale diensten en applicaties binnen hun bedrijf. Dit zien ze vooral terug in:

betere customer/user experience en hogere klanttevredenheid (53 procent);

meer flexibiliteit in de markt (49 procent);

meer omzet/verkopen en winst (49 procent);

betere productiviteit van werknemers (49 procent);

snellere time-to-market (49 procent). Obstakels op weg naar de implementatie van een digitale strategie

Dat niet goed presterende systemen een belangrijke beperking vormen voor een succesvolle digitale strategie, wordt door een groot deel van de beslissingsbevoegden erkend. Zo zegt 95 procent te maken te hebben met grote uitdagingen bij het realiseren van een succesvollere digitale strategie. Dit zijn de meest genoemde:

budgetbeperkingen (51 procent);

te complexe of te oude IT-infrastructuur (45 procent);

gebrek aan volledig inzicht in de digitale of eindgebruikerservaring (veertig procent);

gebrek aan beschikbaar personeel of aan personeel met de juiste vaardigheden (39 procent);

gebrek aan medewerking van het management bij het prioriteit geven aan digitale initiatieven (37 procent). Van de bijna 80 procent die aangeeft ten minste een aantal keer per maand te maken te hebben met storingen in digitale diensten en applicaties met gevolgen voor productiviteit en de eindgebruikerservaring, ervaart bijna een op de vier minimaal een aantal keer per week storingen. Als essentiële digitale diensten niet werken, telt elke minuut. De helft van de respondenten vindt de maximaal acceptabele tijd om problemen met digitale performance op te lossen, een half uur, en bijna twintig procent gaat voor enkele minuten. Zij erkennen dat een storing van een digitale dienst bedrijven miljoenen dollars aan verloren omzet kan kosten en dat het aanzienlijke gevolgen heeft voor klantloyaliteit en merkreputatie.

De beslissingsbevoegden zijn zich terdege bewust van de impact die deze storingen kunnen hebben, en nu al hebben, op hun bedrijf. De volgende gevolgen worden genoemd:

minder verkopen en omzet (42 procent);

vertraging van productintroducties (41 procent);

verlies van klanten (41 procent);

minder merkloyaliteit (41 procent);

minder productiviteit van medewerkers (veertig procent). Investeren om digitale performance te maximaliseren

Slimme managers willen meer nadruk leggen op de beheertools en infrastructuur als basis voor de digitale diensten. 99 procent zegt dat inzicht in de digitale ervaring essentieel is om deze succesvol te meten en te beheren. Daarnaast vindt 98 procent van de beslissingsbevoegden dat een moderne IT-architectuur die zorgt voor meer flexibiliteit, belangrijk is voor het verbeteren van de digitale performance.

Bedrijven vinden ook dat het nu het moment is om actie te ondernemen. Meer dan driekwart van de beslissingsbevoegden (77 procent) vindt het essentieel dat hun bedrijf in de komende twaalf maanden investeert in het verbeteren van de digitale ervaring voor gebruikers en klanten. Dit zijn de belangrijkste gebieden waarop ze investeringen verwachten te doen:

netwerk en infrastructuur moderniseren voor meer flexibiliteit (zestig procent);

de mogelijkheid om de digitale ervaring van de eindgebruiker beter te monitoren en te beheren (59 procent);

de mogelijkheden van de servicedesk verbeteren (59 procent);

de ontwikkeling van applicaties versnellen (58 procent). Een aanzienlijk aantal beslissingsbevoegden noemt ook cloudoplossingen en opkomende technologieën als essentiële drivers voor de digitale ervaring. Bijna alle respondenten (99 procent) vinden het gebruik van cloudtechnologieën belangrijk voor de digitale strategie van hun bedrijf. De beslissingsbevoegden zouden graag zien dat hun bedrijf investeert in opkomende technologieën als:

data analytics (60 procent),

Internet of Things (59 procent),

blockchaintechnologie (48 procent),

machine learning (47 procent),

artificial intelligence (47 procent),

virtual reality (36 procent),

5G-netwerken (21 procent).

Maximaliseren digitale performance

Bas Bremmer, Regional Sales Director bij Riverbed: "Dit onderzoek bevestigt de enorme kans die het maximaliseren van digitale performance kan vormen voor de user experience en de bedrijfsresultaten. Tegelijkertijd brengt het ook de uitdagingen aan het licht, waarmee bedrijven nu te maken hebben. De resultaten bevestigen dat vooruitstrevende bedrijven de juiste papieren hebben om in hun sector voorop te lopen op weg naar digitale transformatie. Dat doen ze door prioriteit te geven aan het moderniseren van hun netwerk en aan tools om de digitale ervaring voor hun klanten en werknemers te meten en te beheren. De bedrijven die nog twijfelen over het omarmen van digitale strategieën en processen, zullen al snel afvallen, en degenen die digitale performance stimuleren, gaan dat zien in hun bedrijfsresultaat."





