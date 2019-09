 Marketeers besteden video steeds meer uit

Opname en montage van producties worden het vaakst uitbesteed - Meer dan een derde (37 procent) van de marketingprofessionals besteedt het merendeel van videoproductie uit. Met name voor de opname en montage van producties maken marketeers gebruik van een videospecialist.



Slechts respectievelijk 22 procent en 24 procent voert dit geheel zelfstandig uit. Dit blijkt uit de Online Video Monitor, een onderzoek onder ruim 300 respondenten, dat ieder jaar wordt gehouden door SAMR, in opdracht van Quadia.



Tijd is grootste struikelblok

Het meest gehoorde bezwaar tegen de inzet van online video is dat de productie te veel tijd kost. Maar liefst 53 procent van de respondenten die geen video inzetten ziet de benodigde tijd als belemmering, wat een flinke stijging is ten opzichte van 2018 (toen dit percentage nog 44 procent was). Voor nog eens 41 procent zijn de kosten een drempel om video’s te produceren, 38 procent vindt video te ingewikkeld.



Online video groeit gestaag

"Ondanks dat tijd en kosten een belangrijke rol spelen bij het maken van keuzes over het produceren van online video, zien we dat het gestaag in populariteit groeit sinds de start van de Online Video Monitor in 2015," vertelt Nico Verspaget, directeur van Quadia. Inmiddels geeft 88 procent van de marketeers aan weleens online video in te zetten. "De jarenlange, aanhoudende groei van online video lijkt dus nu op een punt te zijn gekomen waarop de beschikbare skills de grootste beperkende factor zijn. Marketeers willen wel meer video in zetten, maar hebben de tijd of de expertise niet. Het huidige tijdgebrek lijkt op twee manieren te worden opgelost: het inhuren van expertise of investeren in een eigen (in-house) studio en video-specialisten. Of die trend ook daadwerkelijk doorzet, dat zullen we zien in de resultaten van volgend jaar."