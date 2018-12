Nederlandse CEO AEX-fonds verdiende in 2017 gemiddeld 3,6 miljoen euro Individuele verschillen tussen CEO's zeer groot - CEO's van bedrijven met een AEX-notering ontvingen in 2017 een gemiddeld jaarsalaris van zo’n 3,6 miljoen euro, inclusief bonussen en beloning in aandelen. De verschillen tussen individuele topmannen en –vrouwen zijn zeer groot.



Zo ontving de minstverdienende large-cap CEO iets meer dan 700.000 euro en de meestverdienende zo’n 8,3 miljoen euro. De topbestuurders van ondernemingen met een notering in Nederland verdienen overigens flink minder dan hun collega’s die een onderneming leiden met een notering in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zo gingen de CEO’s van large-cap bedrijven in Duitsland gemiddeld met ruim 6,2 miljoen euro naar huis - 42 procent meer dan in Nederland - terwijl in Engeland de top met gemiddeld zo’n 3,8 miljoen euro ook meer verdiende.

Dat blijkt uit een omvangrijk beloningsonderzoek van het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School onder leiding van professor Xavier Baeten. Het is uitgevoerd onder CEO's van 862 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Daar waar het mediaansalaris - het middelste salaris als er gerangschikt wordt van klein naar groot - van de AEX-CEO’s in 2017 duidelijk hoger lag dan in 2016, gold dat niet voor CEO’s van mid- en small-caps. AMX-CEO's (midcap) konden met gemiddeld iets meer dan 1,1 miljoen euro op negen procent meer rekenen dan het jaar daarvoor. CEO's van AScX-fondsen (small-cap) zagen hun salaris gemiddeld met een procent dalen van 785.000 naar 775.000 euro.



Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:



- CEO's van bedrijven met een AEX-notering ontvingen in 2017 een gemiddeld jaarsalaris van zo’n 3,6 miljoen euro.



-De verschillen tussen individuele topmannen en -vrouwen zijn zeer groot. Zo ontving de minstverdienende large-cap CEO iets meer dan 700.000 euro en de meestverdienende zo’n 8,3 miljoen euro.



- CEO’s van bedrijven met een notering in Duitsland of in het Verenigd Koninkrijk worden beduidend beter betaald dan collega's in Nederland.



- Het mediaansalaris van CEO's van midcap-bedrijven was in 2017 9 procent meer dan een jaar eerder, in de AScX-fondsen was het 1 procent lager.



- Een CEO afkomstig uit een ander land dan waar het bedrijf een beursnotering heeft, ontvangt gemiddeld meer dan CEO’s uit hetzelfde land als het bedrijf.



- Slechts vier op de tien Nederlandse ondernemingen heeft prestatiemaatstaven die gericht zijn op shareholder value én stakeholder value.



- Grotere bedrijven hebben meer de neiging om bonussen uit te betalen die boven de target liggen dan kleinere bedrijven.



- Hogere Long Term Incentives zijn de belangrijkste oorzaak van de gestegen totale remuneratie van CEO's.



Afkomst CEO’s telt mee

De omvang van het bedrijf speelt de belangrijkste rol bij de bepaling van de hoogte van de totale bezoldiging van Nederlandse CEO’s. Een grotere onderneming betekent ook een hogere beloning van de top. Tegenover elke groei van een procent in beurskapitalisatie staat een groei van 0,4 procent in salaris van de top. Daarnaast speelt mee in welke sector de onderneming actief is, wat het vestigingsland is en bovendien telt de mate van versnippering van het aandeelhouderschap. Ook de afkomst van een CEO is van invloed op zijn of haar remuneratie. Professor Xavier Baeten: "Een CEO afkomstig uit een ander land dan waar het bedrijf een beursnotering heeft, ontvangt gemiddeld meer dan CEO’s uit hetzelfde land als het bedrijf. Dat is opvallend, omdat de markt van CEO's vaak als internationaal wordt gezien. Het onderzoek toont aan dat er extra moet worden betaald om een buitenlandse CEO aan het roer te krijgen."



Shareholder value boven stakeholder value

Als onderdeel van het onderzoek werden de key performance indicators (KPI’s) van 698 bedrijven bekeken. Daarvan blijken er slechts 139 - nog geen twintig procent - prestatiemaatstaven te hanteren die verder gaan dan alleen financiële. In ons land neemt nog maar vier op de tien bedrijven indicatoren mee die focussen op stakeholder value - bijvoorbeeld met een focus op veiligheid en milieu - en niet enkel op shareholder value, oftewel: financieel rendement. Baeten: "Hoewel het natuurlijk een goede ontwikkeling is dat steeds meer ondernemingen prestatiemaatstaven op het gebied van corporate social responsibility hanteren, wil de aanwezigheid ervan niet automatisch zeggen dat deze ondernemingen ook goed scoren op die onderdelen. Niet altijd worden immers de meest relevante en uitdagende target gezet op dit niveau."



Stijging lange-termijn beloning

De totale bezoldiging van de onderzochte CEO’s bestaat uit drie componenten: een vast salaris, bonussen die zijn gekoppeld aan bepaalde doelstellingen en beloning in de vorm van aandelen. Deze laatste categorie - de zogenaamde Long Term Incentives (LTI's) - staan voor lange tijd vast en kunnen doorgaans pas worden verzilverd na een periode van drie jaar en bij het realiseren van bepaalde doelstellingen. Het is deze lange termijn beloning die een flinke gemiddelde stijging laat zien: van 1,26 miljoen in 2016 naar 1,82 miljoen in 2017. Daarmee hebben zij de grootste invloed op de stijging van de totale remuneratie van CEO’s, hoewel ook hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillen per individu erg groot zijn.

