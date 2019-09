De top tien startups waar talent wil werken

Startups gericht op duurzame mobiliteit en vernieuwende retailconcepten prominent - Jaarlijks zet de LinkedIn redactie met de ‘Top Startups’ lijst de startups in de schijnwerpers die het meest in trek zijn bij professionals op het platform. Dit jaar is voor het eerst een Nederlandse editie samengesteld.



De lijst geeft duidelijk overzicht welke snelgroeiende, jonge bedrijven op dit moment aantrekkelijke spelers zijn voor talent om hun carrière op te bouwen. Lightyear voert de Nederlandse lijst aan. De in Amsterdam gevestigde aanbieder van elektrische scooters felyx en online supermarkt Picnic staan op nummer twee en drie.

De lijst ‘LinkedIn Top Startups’ wordt samengesteld aan de hand van een combinatie van factoren als personeelsgroei, interactie met het bedrijf en de medewerkers en de mogelijkheid om het beste talent aan te trekken. Er wordt hiervoor gekeken naar de activiteiten en interacties van de meer dan 645 miljoen leden op LinkedIn, waarvan ruim 8 miljoen in Nederland. Dit is de gehele LinkedIn Top Startups lijst:



Bedrijf Hoofdkantoor Industrie Dienst

1 Lightyear Helmond Automotive Fabrikant auto op zonne-energie

2 felyx Amsterdam Mobility Elektrische deelscooters

3 Picnic Technologies Amsterdam Retail Online supermarkt

4 ZIVVER Amsterdam IT Gegevensbescherming organisaties

5 Etergo Amsterdam Automotive Fabrikant elektrische scooters

6 Withlocals Eindhoven Internet Verbinden van reizigers met locals

7 Swapfiets Amsterdam Mobility Deelfietsen

8 Ace & Tate Amsterdam Retail Brillenwinkel

9 Veneta Zwolle Retail Raamdecoratie

10 Frontmen Amsterdam IT Softwareontwikkelaar



Trends

Het valt op dat in de top tien diverse bedrijven te vinden zijn die zich bezighouden met duurzame mobiliteit zoals de eerder genoemde Lightyear auto en de elektrische scooters van felyx en Etergo. Verder zijn abonnementsdiensten en nieuwe retailconcepten duidelijk in trek, laat de notering voor Swapfiets, Picnic en Ace & Tate zien.