 De meest populaire werkgevers per provincie

Voor welke werkgever staan talenten in de rij? - Wat hebben ASML, UMCG, Politie, Gemeente Assen, het Rijk, Shell, KLM, DSM en SVRZ gemeen? Ze zijn de meest favoriete werkgever per provincie. In dit artikel leest u alles over de regionale favoriete werkgevers.



Shell was het afgelopen jaar de meest favoriete werkgever van Nederland, gevolgd door Het Rijk en de Politie. Maar hoe zit het dan per regio? Tussen de provincies zijn er veel verschillen in populariteit van werkgevers. Zo is in Noord-Holland KLM het populairst om voor te werken en in Drenthe staat Gemeente Assen op de eerste plek.

In de top tien van favoriete werkgevers per provincie staan vooral lokale werkgevers die in die regio zijn gevestigd. Opvallend ten opzichte van de landelijke rankings, is dat gemeenten en ziekenhuizen veel worden genoemd, blijkt uit onze Analyses onder ruim 40.000 respondenten tussen 2017 en 2019. Shell, de nummer een van Nederland in 2018, is vooral populair in het westen van Nederland, terwijl zowel Het Rijk en de Politie in bijna alle provincies worden gezien als een van de populairste werkgevers. De Politie staat zelfs in drie provincies op nummer één: in Friesland, Overijssel en Utrecht.



Ziekenhuizen zijn populaire werkgevers

Opvallend is dat er de top tien favoriete werkgevers per provincie veel ziekenhuizen en zorginstellingen worden genoemd. In Groningen en Friesland staan er zelfs twee ziekenhuizen in de top-3 en in Zeeland staat de zorginstelling SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening) voor kwetsbare ouderen op nummer 1. Dit is een goed teken voor ziekenhuizen en zorginstellingen voor wie het lastig is om voldoende personeel te vinden. Ondanks de hoge werkdruk binnen de sector worden ze wel gezien als een aantrekkelijke werkgever in de regio. Mooie voorbeelden zijn: het UMCG in Groningen, het Radboud UMC in Nijmegen, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en het Isala ziekenhuis met locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.



ASML populairste in Brabant

Een nieuwkomer in de landelijke top tien meest favoriete werkgevers van 2018 was het hightechbedrijf ASML uit Veldhoven. Dat heeft in Brabant de positie van de meest favoriete werkgever en is populairder dan Philips, een bedrijf met veel historie in de regio. De laatste jaren timmert ASML aan de weg op het gebied van employer branding, campusrecruitment, de ‘career’ pagina op de website en andere campagnes. En met succes.

"Op de arbeidsmarkt kijken we vaak naar de grote ‘werkgeversmerken’, terwijl het echte verschil vaak gemaakt wordt door de ‘local champions’. Een regionale kampioen, die ook dicht op haar arbeidspotentieel zit, heeft daar veel meer aan dan in de top-20 landelijk te staan. Het leuke van deze analyses is dat het onverwachte winnaars heeft binnen de zorg en gemeentelijke overheid. Deze werkgevers zijn aantrekkelijker dan velen vooraf zouden denken," aldus Gijs de Haas van Dorsser, Managing Director Intelligence Group.



Gemeente Groningen populair in Drenthe

Opvallend is dat gemeenten veel zijn genoemd als favoriete werkgever. Twee keer staan gemeenten op nummer een, namelijk Gemeente Assen in Drenthe en Gemeente Almere in Flevoland. In Drenthe staan er zelfs drie gemeenten in de top drie, waaronder Gemeente Emmen en opvallend genoeg de Gemeente Groningen, toch buiten de provincie Drenthe. Toch is het niet voor alle gemeenten makkelijk om talent te werven, 85 procent van de gemeenten ondervindt problemen vanwege de schaarste en een kwart heeft moeite om jongeren te werven. Meer focus op het imago en de bekendheid van gemeenten als werkgever kunnen helpen met het aantrekken van talent.



Overzicht van top drie per provincie

Drenthe Flevoland Friesland Gemeente Assen Gemeente Almere Politie Gemeente Emmen Het Rijk MCL Leeuwarden Gemeente Groningen Politie Ziekenhuis Nij Smellinghe Gelderland Groningen Limburg Het Rijk UMC Groningen DSM Radboud UMC Martini Ziekenhuis Provincie Limburg Politie Gemeente Groningen Philips Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel ASML KLM Politie Philips Gemeente Amsterdam Gemeente Enschede Provincie Noord-Brabant Shell Isala Utrecht Zeeland Zuid-Holland Politie SVRZ Shell Nederlandse Spoorwegen Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Het Rijk Het Rijk Rijkswaterstaat Unilever