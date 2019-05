 Werven van nieuwe medewerker kost meer dan 4. 000 euro per persoon

De gemiddelde time to hire is: 62 kalenderdagen - In een zeer krappe arbeidsmarkt met veel concurrentie om talent binnen te halen, is een deel van de werkgevers in staat om voldoende goede mensen aan te nemen en het aantal bad hires te reduceren.



Ze doen dat tegen veel lagere kosten en in procedures die bijna twee keer zo snel verlopen.

Uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019 van Intelligence Group, in samenwerking met Compagnon, Werf& en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, blijken deze succesvolle werkgevers drie gemeenschappelijke kenmerken te hebben:



- hun recruiters hebben gemiddeld zeven vacatures in portefeuille, zes minder dan hun concurrenten;

- ze voeren in korte tijd meer gesprekken met de kandidaten

- ze maken in hun wervingsproces intensief gebruik van arbeidsmarktdata.



Succesvolle recruitmentafdelingen scoren op alle KPI’s beter dan hun concurrenten. En: ze meten die KPI’s ook vaker. Zo’n driekwart van de corporates in Nederland meet twee of meer KPI’s voor recruitment.



Focus loont. Less is more

Er is een positieve relatie tussen de fulfillmentratio, de doorlooptijd en het aantal vacatures in portefeuille. Minder vacatures in portefeuille zorgt ervoor dat recruiters meer focus hebben op de werving van de juiste kandidaat, dat het sollicitatieproces een stuk korter en persoonlijker wordt én dat er meer vacatures worden vervuld. Juist dát passende sollicitatieproces is positief voor zowel de werkgever als de werknemer in de strijd om talent. Less is more. Opvallend is dat de outperformers in kortere tijd meer gesprekken voeren dan de gemiddelde performers en underperformers. Hieruit blijkt dat focus een belangrijke vereiste is voor succesvol recruitment in een kandidatenmarkt.



Outperformers gebruiken meer arbeidsmarktdata

Naast die focus is het gebruik van arbeidsmarktdata een belangrijke ondersteuning van het recruitmentproces. Tweederde van de outperformers maakt gebruik van arbeidsmarktdata, terwijl gemiddeld slechts twee op de vijf corporates gebruik maken van arbeidsmarktdata. Bij het gebruik van arbeidsmarktdata is het recruitmentproces vijf dagen korter. Belangrijk is dat er wordt gekozen voor de juiste databronnen. Data van Google (67 procent) wordt het meest gebruikt, gevolgd door het DoelgroepenDashboard (54 procent) en LinkedIn Talent Insights (42 procent).

"Arbeidsmarktdata helpen om keuzes te maken. Waar is de doelgroep bijvoorbeeld te vinden en waar ga je werven? Wat is de wervingshaalbaarheid? Hierdoor wordt de samenwerking tussen een recruiter en hiring manager meer een partnership gebaseerd op feiten," aldus Gijs de Haas van Dorsser, Managing Director Intelligence Group.



Kengetallen op een rij

Dit zijn de belangrijkste kengetallen voor recruitment op een rij:



- Een recruiter heeft gemiddeld dertien vacatures in portefeuille op een willekeurig moment. Een outperformer zeven.

- De fulfillmentratio is 82 procent, dit is het aandeel vervulde vacatures in 2018.

- De gemiddelde cost per hire is €4.494, inclusief personeelskosten.

- De gemiddelde time to hire is: 62 kalenderdagen

Deze getallen zijn de gemiddelden van de 109 corporates die hebben meegedaan aan het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019.