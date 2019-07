 Een op de vijf leidinggevenden start liefst morgen bij nieuwe werkgever

Loyaliteit op werkvloer neemt af - De huidige krapte op de arbeidsmarkt is terug te zien in de mate van loyaliteit van medewerkers richting de werkgever. Hoewel 59 procent van de medewerkers verwacht over twee jaar nog bij dezelfde werkgever te werken, is dit een daling ten opzichte van vier jaar geleden.



Toen kon nog 65 procent van de medewerkers zich in dit toekomstbeeld vinden. Daarnaast zijn ook leidinggevenden minder loyaal. Een op de vijf leidinggevenden (negentien procent) verlaat het liefst morgen nog zijn huidige werkgever om ergens anders te starten. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Visma | Raet .



Vitale organisatie stimuleert loyaliteit

Voor de loyaliteit van medewerkers is het belang van een vitale organisatie groot. Eén van de manieren om vitaliteit en daarmee loyaliteit te stimuleren is middels een persoonlijk budget. Daar hebben de medewerkers wel oren naar, zo blijkt uit het onderzoek. 38 procent van hen vindt het wenselijk om een persoonlijk budget ten behoeve van hun vitaliteit en inzetbaarheid te ontvangen. Volgens 71 procent van de bestuurders van organisaties draagt een vitale organisatie ook bij aan het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Daarnaast levert die vitaliteit volgens ruim de helft van de bestuurders (55 procent) nog eens extra tevredenheid op bij de medewerkers.



Peter Kuijt, Manager Talentmanagement bij Visma | Raet: "Organisaties die de achterdeur goed dichthouden én aantrekkelijk zijn voor elke generatie, zijn in staat talentvolle medewerkers te vinden en aan zich te binden. Als organisatie is het belangrijk om goed voor uw personeel te zorgen. Investeren in de gezondheid van medewerkers is daar een onderdeel van. Het is bewezen dat medewerkers productiever worden wanneer hun gezondheid op peil is. Zorg daarom voor aantrekkelijk werkgeverschap en stimuleer de gezondheid. Op deze manier realiseren organisaties meer loyaliteit bij huidige medewerkers en wordt de bereidheid om langer voor eenzelfde werkgever te werken groter."