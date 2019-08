 Nederland hardst geraakt door een no-deal Brexit

- Bij een harde Brexit wordt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven harder geraakt dan die van bedrijven uit andere Europese landen. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag in een nieuw onderzoek.



De details van een uittredingsverdrag of economische afspraken hebben meer invloed op Nederland dan op het Verenigd Koninkrijk en veel landen in de Europese Unie.



Gevolgen VK

Wel zullen de aanvankelijke gevolgen groter zijn voor het VK dan voor de rest van Europa. Zo verwacht het PBL onder meer dat de regionale ongelijkheid in het land zal toenemen, waarbij vooral de regio's die pro-Brexit zijn, erop achteruitgaan.



Gevolgen Nederland

Die initiële gevolgen voor Nederland zullen vooral in bedrijfstakken als de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, chemie en handel te voelen zijn in de vorm van een kostenverhoging. De financiële dienstverlening, telecom en de reisbranche daarentegen zullen juist baat hebben bij Brexit.

De grootte van deze effecten is afhankelijk van de hoeveelheid handelsbelemmeringen, en dus van de keus voor een harde of zachte Brexit.