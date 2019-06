 Nederlandse bedrijven zien Brexit en energietransitie vooral als kans

Innovatieve bedrijven doen hun voordeel met nieuwe uitdagingen - Ontwikkelingen zoals de naderende Brexit en de energietransitie, die potentieel ontwrichtend zijn, worden door Nederlandse bedrijven juist ook vaak als kans of stimulans gezien - met name door innovatievere bedrijven.



Ook blijkt dat Nederlandse bedrijven investeringen in sociale vernieuwingen belangijker vinden dan investeringen op technologisch gebieden. Dit zijn een aantal opvallende uitkomsten van de Nederlandse Innovatie Monitor 2019, die vanavond wordt gepresenteerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School van de UvA.

De Nederlandse Innovatie Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd onder regie van prof. dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch management en innovatie aan de UvA. In samenwerking met SEO Economisch Onderzoek ondervroeg het team van Volberda zo’n 800 senior managers van Nederlandse bedrijven. De resultaten van de monitor worden bekendgemaakt in het televisieprogramma De Wereld van Morgen van AVROTROS, op 26 juni van 20.35 tot 21.30 uur op NPO1.



Voorkeur voor harde Brexit

In de monitor was er speciale aandacht voor de Brexit. Van de respondenten typeert 35 procent de Brexit als kans en ziet twintig procent de Brexit als bedreiging. Slechts vijftien procent van de organisaties ondervindt op dit moment al hinder van de Brexit. Toch prefereert een meerderheid een harde Brexit (32 procent) boven langer durende onzekerheid (26 procent). "Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ongeveer 40 procent van de organisaties aangeeft voorbereid te zijn op een harde Brexit, terwijl dit voor slechts veertien procent niet geldt," aldus Volberda.



Energietransitie als kans

Naast de Brexit is de energietransitie een belangrijk thema voor het Nederlandse bedrijfsleven. De energietransitie houdt het bedrijfsleven bezig, vaak in positieve zin, blijkt uit de Monitor. Net iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven (51 procent) ziet de energietransitie als een kans tegenover dertien procent als een bedreiging. De helft van de bedrijven stelt dat de gevolgen van de energietransitie betaalbaar zijn. Dit tegenover zestien procent die stelt dat de energietransitie onbetaalbaar is. Verder geven bijna twee op de drie ondervraagde bedrijven (63 procent) aan momenteel bezig te zijn met de verduurzaming van hun energieverbruik.



Aantrekkelijk blijven voor werknemers

"Onze bevindingen op het terrein van investeren in innovatie vond ik ook erg opmerkelijk. Nederlandse bedrijven zouden bijna drie keer zoveel willen investeren in sociale vernieuwing dan in de klassieke vormen van innovatie, zoals investeringen in R&D of de aanschaf van nieuwe machines en technologie," vertelt Volberda. Een van de verklaringen hiervoor zou volgens hem kunnen zijn dat bedrijven - met het oog op de relatief krappe Nederlandse arbeidsmarkt - aantrekkelijk willen blijven voor hoger opgeleide werknemers.

Naast de hierboven genoemde bevindingen komt uit de Nederlandse Innovatie Monitor naar voren dat Noord-Holland koploper is als het gaat om de introductie van sleuteltechnologieën; de ICT-sector de meest innovatieve sector is; lokale bedrijven achterblijven op innovatie; bedrijven minder gericht zijn op opschaling van de bestaande markten; en er kansen liggen om meer te co-creëren met concurrenten.