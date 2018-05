  Stijging Britse werkzoekenden naar baan in de EU

7,9 procent van de Britse werknemers zoekt baan in Nederland - Met minder dan een jaar te gaan tot de Brexit is het aantal Britse werknemers dat plannen maakt om naar een ander EU-land te verhuizen weer net zo groot als net na het referendum. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van Indeed.



Van de Britten die over hun eigen landsgrenzen naar een baan zoeken in de EU, heeft 7,9 procent de pijlen gericht op Nederland.



Volhardende trend

In de weken vlak na de uitslag van het referendum op 24 juni 2016 was een flinke stijging zichtbaar in het aantal Britse werkzoekenden dat op zoek ging naar functies binnen de EU. Duizenden Britten bekeken eventuele opties om hun thuisland te verlaten. En hoewel die plotselinge toename daarna snel weer afnam, was er in 2017 en 2018 een constante groei zichtbaar, die duidt op een meer volhardende trend. Nu de intreding van de Brexit in maart 2019 in zicht komt, is het aantal zoekopdrachten weer toegenomen tot zijn oorspronkelijke proporties. In het eerste kwartaal van 2018 zochten 15,2 procent meer Britten naar een baan binnen een ander EU-land dan voordat het referendum werd gehouden.



Landen waar Britten zoeken

Onder de Britten die op zoek gaan naar een baan in een ander EU-land, is Ierland het populairst, met 21,4 procent van de zoekopdrachten, gevolgd door Frankrijk met 17,5 procent. Spanje, waar al een groot aantal Britten werkzaam is, was het bestemmingsland bij 12,8 procent van de zoekopdrachten. Verder werd er in 11,7 procent van de gevallen gezocht naar een baan in Duitsland, 8,1 zocht een baan in Polen en 8,2 procent zocht naar een baan in Italië. Een percentage van 7,9 ziet een baan in Nederland wel zitten, wat ons land op de zevende plaats zet van populairste werkplekken onder Britse werkzoekenden.

Sander Poos, Managing Director bij Indeed Benelux: "Hoewel de aanvankelijke piek van Britse zoekopdrachten naar banen in andere EU-landen soms wordt afgedaan als een reflexreactie gedreven door nieuwsgierigheid of paniek, lijkt het er met de huidige terugkeer naar deze situatie op dat steeds meer Britten serieus overwegen om naar het buitenland te verhuizen. Nederland maakt deel uit van de landen die daarbij worden overwogen, en de tijd moet uitwijzen hoe zich dat verder ontwikkelt."



Stijging in zoektocht naar Nederlandse banen verwacht

Verschillende gebeurtenissen wijzen erop dat de zoektocht naar banen in Nederland de komende maanden zal toenemen. Zo kondigde Unilever onlangs aan zijn hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen, opent The Royal Bank of Scotland binnenkort een Europees hoofdkantoor in Amsterdam en worden veel dochterondernemingen van de bank in het Verenigd Koninkrijk juist gesloten. Daarnaast maakte het European Medicine Agency (EMA) bekend zijn hoofdkantoor naar Nederland te verplaatsen.