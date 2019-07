 Occasionverkopen elektrische auto verdrievoudigd

Aantal APK’s elektrische auto’s groeit nog sterker - De elektrische auto begint ook in de occasionmarkt een steeds grotere rol te spelen. In de eerste helft van dit jaar verkochten autobedrijven ruim drie keer zoveel gebruikte elektrische auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar.



Daarmee is de groei nog sterker dan in voorgaande jaren. Naast deze 3.124 occasions stegen ook de verkopen tussen eindgebruikers onderling dit jaar met 74 procent naar 1.399 elektrische auto’s.

Een reden voor deze groei is het sterk toegenomen aanbod van elektrische auto’s in het wagenpark. Ook de occasionkopers hebben steeds meer interesse in een elektrische auto. Dit blijkt uit de korte statijd van deze auto’s; elektrische occasions werden al na gemiddeld 54 dagen verkocht. Voor conventionele occasions is dat 75 dagen.



Tesla’s populair

De Tesla Model S is veruit de meest verkochte elektrische occasion. De VW e-Golf is dit jaar naar de tweede plaats gestegen. De verkopen van de Tesla Model X zijn opvallend sterk gestegen. De notering van de Fiat 500 in de top tien springt in het oog, aangezien de elektrische variant van dit model nooit nieuw is verkocht in Nederland. Afgelopen tijd zijn er veel van deze kleine elektrische auto’s uit met name de VS geïmporteerd. De nog kleinere Think City is dit jaar uit de verkooplijst verdwenen.



Aantal APK’s vertienvoudigd

Dat het aantal wat oudere elektrische auto’s in ons land toeneemt betekent ook dat autobedrijven steeds vaker een elektrische auto in de werkplaats krijgen. In elk geval voor de APK. Het aantal APK’s voor elektrische auto’s is in drie jaar tijd vertienvoudigd. In de eerste helft van dit jaar zijn er 2.657 APK keuringen uitgevoerd voor elektrische personenauto’s. In dezelfde periode van 2016 waren dat er slechts 263.

Opvallend is dat meer dan de helft van die APK’s door universele autobedrijven is uitgevoerd. Gezien de verwachte verdere groei van elektrische auto’s betekent dit dat steeds meer autobedrijven moeten investeren in de specifieke kennis en tools om goed en veilig aan deze auto’s te kunnen werken.