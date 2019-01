 Cyberdreigingen in de financiële wereld: phishing

Cyberdreigingen in de financiŽle wereld: phishing Vooral de financiŽle sector wordt bedreigd door internetfraude - Internetfraude is een grote dreiging voor bedrijven en hun medewerkers. Dit geldt voor iedere sector, maar voor de financiële sector in het bijzonder. Een vorm van internetfraude is phishing, waarbij criminelen vissen naar inloggegevens van gebruikers.



Criminelen die zich richten op organisaties in de financiële wereld gebruiken vaak hoogdravende social engineering-tactieken – waarbij ze gedetailleerde persoonlijke kenmerken van slachtoffers gebruiken – om anderen geld afhandig te maken. In dit artikel gaat Jason Nolan, Country manager Benelux bij Digital Shadows, in op de phishing-technieken die worden gebruikt om financiële organisaties op te lichten en behandelt hij manieren waarop u deze aanvallen kunt pareren.



Wat is phishing?

Nolan: "Phishing is een tactiek waarbij de aanvaller zich voordoet als een ander persoon of dienst om malware op apparaten van de gebruiker te installeren of om gevoelige informatie te stelen. Denk hierbij aan inlog- of betaalgegevens. Dit wordt meestal bereikt via een URL die het slachtoffer doorverwijst naar een kwaadaardig domein of via een schadelijke bijlage in de mail. Hier wordt het slachtoffer vervolgens gevraagd om gevoelige informatie te verstrekken of plug-ins te installeren."

Bij de meeste phishing-campagnes worden e-mails breed verspreid, in de hoop dat een deel van de ontvangers de frauduleuze aard van de e-mail niet zal herkennen. Spear phishing is een techniek gericht op een specifiek individu of specifieke organisatie. Vaak zijn deze e-mails afgestemd op de ontvanger om het geloofwaardiger te maken. Twee veel voorkomende spear phishing-technieken zijn:

Business Email Compromise (BEC) . BEC kent veel verschillende versies. Bij één populaire methode doet de cybercrimineel zich voor als een leidinggevende door het e-mailadres van deze persoon na te bootsen. Door gebruik te maken van een bekende naam probeert de crimineel het vertrouwen van het slachtoffer te winnen, om vervolgens gevoelige informatie te achterhalen.

. BEC kent veel verschillende versies. Bij één populaire methode doet de cybercrimineel zich voor als een leidinggevende door het e-mailadres van deze persoon na te bootsen. Door gebruik te maken van een bekende naam probeert de crimineel het vertrouwen van het slachtoffer te winnen, om vervolgens gevoelige informatie te achterhalen. Whale phishing/Whaling. Dit is in principe een vorm van BEC, alleen zijn hier specifieke leidinggevenden op hoog niveau het doelwit. Whale phishing draait net als BEC om het winnen van het vertrouwen van slachtoffers door het gebruiken van een autoritaire naam. Aanvallers gebruiken informatie over leidinggevenden die ze via openbare bronnen hebben gevonden, zoals naam, telefoonnummer of e-mailadres, voor het selecteren van hun doelwitten." Maatregelen tegen phishing aanvallen

Nolan vervolgt: "Standaardmaatregelen zoals anti-spamfilters en anti-malwarebeveiligingen herkennen meestal een deel van de phishing e-mails. Deze maatregelen zijn echter niet waterdicht. Vooral niet bij zeer gerichte aanvallen, zoals het geval is bij spear phishing. Organisaties moeten daarom op zoek naar een bredere aanpak. Deze aanpak zou de volgende maatregelen kunnen omvatten:

Opleiding van het team. Organisaties moeten investeren in het opleiden van hun personeel zodat zij phishing-aanvallen leren herkennen. Ontwikkel een security awareness training of werk de huidige inhoud bij door BEC-scenario’s toe te voegen. Zorg er daarnaast voor dat personeel alleen toegang heeft tot de infrastructuur en middelen die geschikt zijn voor hun positie en niveau. Op die manier is een aanvaller altijd beperkt tot een bepaald deel van het bedrijfsnetwerk. Twee-factor-authenticatie is daarnaast een slim onderdeel van het beveiligingsbeleid van het bedrijf.

Organisaties moeten investeren in het opleiden van hun personeel zodat zij phishing-aanvallen leren herkennen. Ontwikkel een security awareness training of werk de huidige inhoud bij door BEC-scenario’s toe te voegen. Zorg er daarnaast voor dat personeel alleen toegang heeft tot de infrastructuur en middelen die geschikt zijn voor hun positie en niveau. Op die manier is een aanvaller altijd beperkt tot een bepaald deel van het bedrijfsnetwerk. Twee-factor-authenticatie is daarnaast een slim onderdeel van het beveiligingsbeleid van het bedrijf. Introduceer continue monitoring. Voer doorlopend evaluaties uit van de digitale voetprint van leidinggevenden. Begin met het gebruik van Google Alerts om nieuwe webinhoud die aan leidinggevenden gerelateerd is bij te houden. Zo ontdekt u het tijdig als de naam van een leidinggevende ergens onverwacht opduikt.

Voer doorlopend evaluaties uit van de digitale voetprint van leidinggevenden. Begin met het gebruik van Google Alerts om nieuwe webinhoud die aan leidinggevenden gerelateerd is bij te houden. Zo ontdekt u het tijdig als de naam van een leidinggevende ergens onverwacht opduikt. Beveilig elektronische overboekingen. Werk samen met leveranciers van overboekingstoepassingen om autorisaties voor meerdere personen in te bouwen om belangrijke overboekingen goed te keuren en BEC-pogingen tegen de organisatie te voorkomen.

Werk samen met leveranciers van overboekingstoepassingen om autorisaties voor meerdere personen in te bouwen om belangrijke overboekingen goed te keuren en BEC-pogingen tegen de organisatie te voorkomen. Richt een Operations Security-programma op. Organisaties en werknemers delen vaak onbewust gedetailleerde persoonlijke informatie of informatie over systemen op social media en andere bronnen. Wanneer dit in de verkeerde handen valt kan deze informatie worden gebruikt om social engineering-tactieken te ontwikkelen. "Phishing-criminelen besteden tegenwoordig veel tijd aan het onderzoeken van hun doel, zodat ze de e-mail zo persoonlijk mogelijk en daarmee zo overtuigend mogelijk kunnen maken," aldus Nolan. "In de afgelopen jaren zien we dan ook een steeds hoger niveau van verfijning in aanvallen. Spelfouten en vaag taalgebruik zijn niet meer aan de orde – er is sprake van een nette mail die niet van echt te onderscheiden is. Des te belangrijker is goede security. Volg bovenstaande maatregelen en laat cybercriminelen achter het net vissen."

