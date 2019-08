 De opmars van de strategische HR business partner

Ook HR kan bijdragen aan de bedrijfsresultaten - Steeds meer organisaties voegen een HR business partner toe aan hun human resources afdeling. Het aantal vacatures voor HR business partner is de laatste maanden opvallend gegroeid, met 56 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018, terwijl het totaal aantal HR vacatures met 29 procent steeg.



Volgens Heily Speetjens, specialist in de bemiddeling van HR professionals bij recruitmentbureau Robert Walters, komt de populariteit van de HR business partner voort uit de veranderende positie van de de human resources afdeling. "Waar organisaties vroeger vonden dat het grote geld werd verdiend in de finance en sales divisies, ziet men nu steeds meer in dat ook HR kan bijdragen aan de bedrijfsresultaten. De HR business partner speelt hierin een belangrijke rol."



De transformatie van Human Resources

Volgens Speetjens speelt er een verandering in denkwijze bij veel organisaties: "De afgelopen periode stond in het teken van economische groei, waardoor organisaties meer zijn gaan focussen op winstgevendheid, in plaats van kostenbesparing. HR wordt daardoor steeds meer gezien als een afdeling die bijdraagt aan de bedrijfsresultaten, in plaats van een ondersteunende afdeling. Dit zorgt er ten eerste voor dat organisaties hun HR afdeling willen professionaliseren, en ten tweede dat HR meer draagvlak krijgt," vertelt Speetjens.



Buzzwoord

Bij de sterke groei in HR business partner rollen moet echter een kanttekening geplaatst worden, stelt Speetuns: "We merken dat HR business partner een soort buzzwoord is geworden. Wat ik nu zie, is dat organisaties soms bewust de functietitel van een vacature veranderen naar HR Business partner, ook al zijn zij op zoek naar een adviseur. Dit kan hen zomaar 70 procent meer reacties opleveren. De benamingen van de rollen gaan door elkaar heen lopen, wat misleidend kan zijn voor sollicitanten. U moet uzelf dan als organisatie afvragen of dat handig is, of dat u sollicitanten gaat aantrekken die niet geschikt zijn, of niet geïnteresseerd in wat u hen kunt bieden."

Speetjens ziet twee verschillende soorten business partner rollen. In de ene functie heeft de business partner een combinatierol van adviseur en business partner, wat betekent dat de rol zowel een operationele als tactische en strategische invulling heeft. In dit geval houdt de business partner zich bezig met overkoepelende proucten, zoals talent management en duurzame inzetbaarheid. Echter, in steeds meer organisaties krijgt de business partner een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van strategie. Speetuns: "Dit gebeurt voornamelijk bij grote corporates, maar ook steeds vaker bij kleinere organisaties die professionaliseren en digitaliseren. In deze bedrijven schakelt de business partner actief met het MT, de directie en de ondernemingsraad."



De rol van de HR business partner

Speetjens: "Zoals de naam al doet vermoeden, fungeert een HR business partner als sparringspartner voor de organisatie - als schakel tussen het personeel en het management. Business partners dragen in steeds hogere mate bij aan de winst, onder andere door strategic workforce planning, het begeleiden van overnames en fusies, het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en het stimuleren en faciliteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de business partner om projecten te begeleiden en prioriteiten te stellen, en hierbij de verschillende behoeftes binnen de organisatie in acht te nemen.

HR adviseurs en managers delen hun kennis en de uitdagen waar de organisatie tegenaan loopt – bijvoorbeeld omtrent verzuim, learning & development of reorganisaties – met de HR business partner. De business partner stelt vervolgens verbeterprojecten op en onderzoekt in welke mate deze verbeteringen een impact zullen hebben; op kostenbesparing, de organisatiecultuur of andere bedrijfsbelangen. Vervolgens zet hij de strategie uit en deelt deze met de HR adviseurs, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Speetuns: "Hierbij is het bedrijfsresultaat steeds vaker de doorslaggevende factor bij het nemen van beslissingen."



HR adviseur, business partner en manager

Speetjens ziet regelmatig dat organisaties moeite hebben om het onderscheid te maken tussen de functies HR adviseur, business partner en manager. "Het komt vaak voor dat ik benaderd word voor een vacature die onder de noemer HR business partner geschaard wordt, maar die – nadat ik doorvraag over de taken en verantwoordelijkheden – eigenlijk meer overeenkomt met de functie van een HR adviseur of manager."

Wat zijn dan precies de verschillen tussen deze drie functies? Speetjens: "Als HR adviseur houdt u zich voornamelijk bezig met operationele werkzaamheden. Een HR business partner zet strategische proucten op, houdt het verloop van processen in de gaten en rapporteert de resultaten aan een manager of het MT. De HR manager, op zijn beurt, is eindverantwoordelijk en schakelt met de CEO. Ook fungeert de HR manager veelal als hoofdelijk aanspreekpunt."



Wat hebt u nodig om een goede HR business partner te worden?

Volgens Speetjens is de rol van HR business partner enorm populair bij HR professionals, maar niet alle sollicitanten hebben hier de juiste kennis, senioriteit en vaardigheden voor. Een business partner moet op strategisch niveau kunnen sparren met het MT. Speentjens: "Hiervoor moet u om kunnen gaan met organisatiesensitiviteit, sterke communicatievaardigheden hebben en ervaring hebben met stakeholder- en portfoliomanagement." HR business partners zijn vaak afkomstig uit een consultancy of bedrijfsmanagement functie. Hoewel een diploma in bedrijfskunde goed van pas komt, is dit geen vereiste. Speetjens let bij het werven van business partners voornamelijk op ervaring en persoonlijkheid. "Inzicht in de organisatie, analytische vaardigheden en een nieuwsgierige blik zijn belangrijk. Verder moet u vooral genoeg vlieguren gemaakt hebben. HR is een mensenvak, maar als business partner is uw hoofdtaak een bijdrage te leveren aan een betere bedrijfsvoering."