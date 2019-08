 Helft Nederland overgestapt naar slimme meter

Slechts een kwart gebruikt verbruiksmonitor-app - Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens (54 procent) heeft inmiddels een slimme meter. Dit komt neer op ruim vier miljoen huishoudens.



Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal bezitters gestegen met achttien procent. Dit blijkt uit de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.700 Nederlanders.



Bij 30 procent huishoudens nog niet aangeboden

Op grond van Europese afspraken moeten op 31 december 2020 in minstens 80 procent van de Nederlandse huishoudens de gas- en stroommeters vervangen zijn door slimme meters. Bij drie op de tien huishoudens is de slimme meter (nog) niet aangeboden. Dit zijn omgerekend meer dan 2,3 miljoen huishoudens. Van alle provincies heeft Utrecht het hoogste percentage huishoudens met slimme meters (59 procent). Friesland heeft het laagste percentage met 44 procent.



500.000 huishoudens weigeren slimme meter

In totaal hebben meer dan 500.000 huishoudens de slimme meter geweigerd. Acht procent van de niet-bezitters twijfelt daarnaast nog of ze er überhaupt een willen. Dit zijn de belangrijkste redenen om een slimme meter te weigeren:

In de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland worden iets meer slimme meters geweigerd dan in andere provincies.



Slechts een kwart gebruikt verbruiksmonitor-app

Consumenten zijn nog niet erg bewust bezig met het doorlopend volgen van hun energieverbruik. Zo heeft op dit moment slechts 26 procent een app op de smartphone om het verbruik te monitoren.

Degenen die wel een app geïnstalleerd hebben noemen de apps van Eneco (27 procent), Nuon (twaalf procent), Greenchoice (tien procent), Essent (tien procent) en Oxxio (zeven procent) het vaakst.