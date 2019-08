Bedrijven lopen talent mis door taalgebruik in vacatures Taalgebruik is belangrijke factor in het vinden van divers talent - Nieuw onderzoek van LinkedIn onder werknemers en HR professionals onthult de impact van taalgebruik op het aantrekken talent en de verschillen in hoe mannen en vrouwen reageren op bepaalde woorden.



De helft van de Nederlandse vrouwen (49 procent) zegt dat het woord ‘agressief’ in vacatures afschrikt in plaats van aantrekt. Dat terwijl er wereldwijd 50.000 vacatures op LinkedIn staat waarin dat woord in voorkomt.

Hoewel de helft van de vrouwelijke respondenten het woord ‘agressief’ liever niet terugziet in een vacature, neemt mannelijk talent daar wat minder aanstoot aan (42 procent). Een ‘dynamische’ werkomgeving klinkt voor velen wellicht aantrekkelijk, toch blijkt één op de vijf vrouwen (twintig procent) door die omschrijving geneigd te zijn om niet te reageren. Het creëren van een groepsgevoel blijkt voor een aantal Nederlandse mannen minder een pré: zeventien procent zegt het woord ‘teamplayer’ als reden te zien om niet te solliciteren, tegenover twaalf procent van de vrouwen. De omschrijving ‘geboren leider’ zorgt ervoor dat maar liefst één op de vier mannen en één op de vijf vrouwen twijfelen om hun interesse tonen.



Arbeidsvoorwaarden

Niet alleen omschrijvingen die aangeven wat er verwacht wordt van een kandidaat zijn belangrijk, ook leest werkzoekend Nederland graag wat zij aan arbeidsvoorwaarden mogen verwachten. Zij zoeken in een vacature primair naar de top vijf woorden ‘salaris’, ‘flexibele werktijden’, ‘verlof’, ‘thuiswerken’ en ‘goede zorgverzekering’. Hierbij valt op dat vrouwen hun vrije tijd wat hoger op de prioriteitenlijst hebben staan. 54 procent geeft aan flexibiliteit belangrijk te vinden tegenover 49 procent van de mannen, en meer dan de helft van de vrouwen (55 procent) lezen graag over verlofregelingen. Voor mannen is dit 45 procent.

Voor de Nederlandse werkzoekenden zijn er ook wat goede ‘buzz woorden’ uit de resultaten te filteren: voor zowel mannen als vrouwen is het gebruik van de woorden ‘expert’, ‘sociaal’, ‘creatief’, ‘toegankelijk’ en ‘zelfverzekerd’ aan te raden tijdens een sollicitatie. De HR professionals geven aan dat deze omschrijvingen de kansen op een uitnodiging voor een gesprek verhogen.



‘Soft skills typeert vrouwen’

Veel HR professionals geven aan de ‘soft skills’ net zo belangrijk te vinden als ‘hard skills’. Bijna 60 procent van vrouwelijke respondenten geeft aan deze term specifiek met vrouwen te associëren, tegenover 24 procent van de mannen. Opvallend genoeg associeert 47 procent van de mannelijke respondenten soft skills ook met het mannelijke geslacht, tegenover slechts negen procent vrouwen. Het lijkt er dus op dat Nederlandse vrouwen nog wat traditioneler denken en zichzelf sterker zien in de sociale kant van samenwerken dan mannen. 30 procent van de respondenten denkt bij soft skills genderneutraal.

Als het gaat om gender typerend taalgebruik op de werkvloer zijn er ook duidelijke nuances: driekwart van de respondenten vindt het prima om collega’s met ‘jongens’ te adresseren. Voor de omschrijving ‘meisjes’ geldt voor bijna de helft van de respondenten dat ze dit juist niet vinden passen.

Karima el Bouchtaoui, founder Ocullus Consultancy voor Diversity and Inclusion: "Taal beïnvloedt elk onderdeel van een sollicitatieprocedure, zowel in hoe organisaties zichzelf omschrijven als ook de verwachtingen die zij communiceren over de ideale kandidaat. Bepaalde woorden in een vacature kunnen voor werkzoekenden een reden zijn om wel of niet te solliciteren. Taal kan dus helpen om diversiteitsdoelstellingen te behalen. HR professionals wordt daarom aangeraden om hun taalgebruik in vacatures, sollicitatiegesprekken en op de werkvloer altijd goed af te stemmen. Het juiste taalgebruik kan het verschil maken om het juiste talent voor een diverse en inclusieve werkomgeving te vinden."



