'Zakelijke rijder de dupe van maatregelen klimaatakkoord'

'Tesla-taks' gaat in vanaf 40.000 euro - Volgend jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s al omhoog van vier naar acht procent, zo blijkt uit het klimaatakkoord . Ook betaalt u veel eerder 22 procent bijtelling, omdat de ‘Tesla-taks’ al vanaf € 40.000,- ingaat.



De coalitiepartijen willen niet dat de ‘gewone’ automobilist opdraait voor de stimulering van de elektrische auto, maar helaas is de zakelijke rijder daar wel de dupe van.

Het klimaatakkoord beschrijft onder andere maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er 49 procent minder CO2 wordt uitgestoten in 2030 ten opzichte van 1990. Eén van de maatregelen is dat het kabinet de verkoop van tweedehands elektrische auto’s wil stimuleren. De afgelopen jaren zagen we dat elektrische auto’s na het leasecontract vaak naar het buitenland geëxporteerd werden door de hoge bijtelling. Dit was zonde van de gegeven subsidie, dus dit ziet de Vereniging Zakelijke Rijders als een positieve ontwikkeling.



Bijtelling elektrische auto’s

De kosten voor de zakelijke rijder gaan snel omhoog. Nu betaalde je tot € 50.000,- nog vier procent bijtelling en boven dat bedrag 22 procent. Dit drempelbedrag wordt verlaagd naar € 40.000,-. Daarnaast gaat de bijtelling volgend jaar al omhoog van vier procent naar acht procent. En in de komende jaren stijgt de bijtelling in stapjes verder naar twaalf procent, zestien procent en zeventien procent. Vanaf 2026 geldt voor de elektrische auto’s dan (waarschijnlijk) dezelfde bijtelling als voor andere auto’s.

Het kabinet wil elektrisch rijden stimuleren, maar voor de zakelijke rijder wordt het voordeel wel heel erg mager. Het is de vraag of we hier nog over stimulering kunnen spreken. Voorzitter Jan van Delft: "Als we een snel rekensommetje maken zien we dat de bijtelling volgend jaar voor zakelijke rijders kan verdubbelen ten opzichte van dit jaar bij aanschaf van een elektrische auto. Absurd vinden wij als Vereniging Zakelijke Rijders!". Steeds meer zakelijke rijders hebben de afgelopen jaren voor elektrisch gekozen, maar dan praten we nog steeds maar over 10,4 procent van alle zakelijke auto’s (bron: CBS).



Advies voor zakelijke rijders

"Wilt u nog gebruik maken van het huidige bijtellingspercentage en het aanschafvoordeel van 50.000 euro? Dan adviseren wij om uw auto voor 2020 aan te schaffen. Daarna worden de kosten aanzienlijk hoger," aldus Van Delft.