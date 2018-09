Nederlander slaapt van zondag op maandag het slechtst Een op de drie Nederlanders heeft na werkweek geen voldaan gevoel - Een op de drie Nederlanders gaat na een week werken niet met een voldaan gevoel het weekend in. Met name millennials, de generatie geboren na 1980, zijn aan het einde van de werkweek toe aan weekend.



Een kwart heeft dat gevoel zelfs altijd. Van alle nachten slapen Nederlanders het slechts van zondag op maandag, voor de start van de nieuwe werkweek.

Dat blijkt uit onderzoek dat Motivaction uitvoerde voor het boek DIT BOEK IS GEZOND. Het onderzoeksbureau ondervroeg ruim 1.000 Nederlanders over hun gezondheid en leefstijl.



SMARTPHONE

Gemiddeld slapen we 7,2 uur per nacht, vrouwen met 7,3 uur iets meer. Ruim de helft checkt vlak voor het slapengaan altijd nog even zijn telefoon. En voor bijna de helft is zijn telefoon checken voor nieuws en nieuwe berichten het eerste dat hij ’s ochtends na het wakker worden doet. Met name millennials, geboren tussen 1980 en 1996, beantwoorden ’s avonds na net eten nog werk e-mails. Ruim 20 procent doet dat vaak tot altijd.

Nederlanders vinden dat ze hun leefstijl moeten aanpassen om meer energie te hebben. Maar daar komt het door de waan van de dag niet van. Bovendien is vaak niet duidelijk wat gezond is en wat niet. Zo denkt een kwart dat koffie ongezond is. Een kwart denkt dat voedingssupplementen een noodzakelijke aanvulling op onze voeding zijn. En de helft van de vrouwen denkt dat E-nummers ongezond zijn.



Gezondheidsmythes

Om een einde te maken aan allerlei gezondheidsmythes is gezondheidsdeskundige Tijn Elferink voor zijn boek op zoek gegaan naar wat gezond is en wat niet. Voor zijn vraag over cafeïne ging hij op de koffie bij professor Leonard Hofstra. Hij zong in het Concertgebouw met professor Erik Scherder. En hij multitaskte met professor Niels Taatgen. Daarnaast experimenteerde hij, bijvoorbeeld om te ervaren of hij beter slaapt als hij na half tien ’s avonds zijn telefoon niet meer gebruikt (het antwoord is: ja). En door met een ademhalingscoach in een bad ijsblokjes te gaan zitten.

Elferink: "Doe alles met mate, streef haalbare doelen na en geniet samen met anderen. Doe ik nu alles perfect? Nee, ik laat mij regelmatig verleiden in bed toch nog even Facebook te checken. Ondanks dat ik beter sliep toen ik het niet deed. Ik probeer over het algemeen vers en onbewerkt te eten, waarmee ik mijzelf de ruimte geef om ook eens wat slechts te doen. Ik hou vaste sportmomenten aan, zodat het onderdeel is van mijn routine. En ik hou in mijn agenda ruimte vrij om spontaan met vrienden of familie af te spreken of om gewoon een keer helemaal niets te doen."



Ook interviewde Elferink samen met journalist Robbert Blokland ruim 30 bekende Nederlanders. In het boek vertellen zij hoe zij met gezondheid, stress en energie omgaan.

Alex Klaasen: "Mijn iPhone staat na mijn burn-out zeven jaar geleden altijd op stil. Ik kijk een paar keer per dag of ik belangrijke oproepen of appjes heb gemist. Voor mijn mail plan ik elke ochtend een uurtje in, niet langer."

Monic Hendrickx: "Ik heb mezelf aan moeten leren af en toe niets te doen. Ik kan dat niet altijd even goed. Werken is ook verslavend."

Peter Vandermeersch: "Ik sta op met het nieuws en ga ermee naar bed. Zelfs in bed check ik sociale media en luister ik de radio. Ik wil altijd weten wat er gebeurt in de wereld, wat de concurrenten hebben, waar we nog iets mee moeten doen."

Yannick de Waal: "Ik heb het gevoel dat steeds meer mensen beginnen te begrijpen dat het helemaal niet zo gelukkig maakt om elkaar op te fokken op sociale media of elkaar de hele dag appjes en smileys te sturen. Maar dat het veel fijner is om in een kroeg tegenover elkaar te gaan zitten en gewoon over dingen te práten, terwijl je elkaar in de ogen kunt kijken."

