  Een composable infrastructuur: lego voor de IT-afdeling

Een composable infrastructuur ondersteunt meerdere soorten applicaties - Uit onderzoek van Forrester Consulting blijkt dat twee op de drie bedrijven hybride IT ongemerkt, eigenlijk min of meer per ongeluk, heeft geïmplementeerd.



"Dit terwijl juist het planmatig doorvoeren van een hybride IT-omgeving grote voordelen oplevert. Maar liefst 92 procent ervaart snellere, flexibelere en efficiëntere IT-ecosystemen," stelt Clemens Esser, Chief Technologist en Presales Manager van HPE.



Snelheid en flexibiliteit

Applicaties vergen tegenwoordig meer dan traditionele infrastructuren aankunnen in termen van snelheid en flexibiliteit. Met traditionele infrastructuren duurt het minstens weken voordat de IT-afdeling in staat is nieuwe server hardware te installeren en daarmee aan businessbehoeften voldoen. Daarnaast zijn data van steeds groter belang, waardoor IT-systemen flexibeler ingericht moeten zijn. De systemen moeten zich aanpassen aan de eisen van de veranderende markt zónder de workflow van het bedrijf te onderbreken of te vertragen.



Drie voordelen van een geplande composable infrastructuur

Er is dus behoefte aan een infrastructuur waarbij IT-afdelingen snel hun compute, storage en netwerken kunnen samenstellen en omvormen al naar gelang de behoeften van de organisatie. "Eigenlijk als legosteentjes waarbij u een racewagen in een handomdraai omvormt tot een ruimteschip. Dit noemen we ook wel de ‘composable infrastructuur’." Volgens Esser levert dit de volgende voordelen op:



Een composable infrastructuur ondersteunt meerdere soorten applicaties Met een composable infrastructuur hoeft de IT-afdeling geen keuze meer te maken tussen investeren in legacy applicaties die belangrijk zijn binnen het bedrijf, en het financieren van nieuwe applicaties die kunnen leiden tot innovatie en groei. De composable infrastructuur is zo ingericht dat het beide vormen van applicaties ondersteunt.

IT is niet langer een kostenplaatje maar een bron van inkomsten Een composable infrastructuur geeft IT de handvatten om samen te werken met verschillende businessunits en creatieve manieren te vinden om betere services tegen lagere kosten te leveren. Uit het onderzoek van Forrester Consulting blijkt dat 89 procent van de bedrijven die zowel een composable infrastructuur als ‘continuous delivery’ hebben geïmplementeerd, meer salesmogelijkheden zien.

Resources worden efficiënter beheerd Om optimaal te werken hebben applicaties verschillende vereisten. Sommige applicaties hebben veel en sterke storage nodig, waar andere minder performance behoeven. Een composable infrastructuur zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid resources wordt geboden aan verschillende soorten applicaties op basis van hun behoefte op dat moment. Dit vermijdt ‘overprovisioning’, wat vaak voorkomt in een traditionele architectuur.