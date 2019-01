 Vakantiegangers mijden toeristische bestemmingen het liefst, maar gaan toch

Het delen van foto’s is een belangrijk onderdeel geworden van de vakantie - Ellenlange rijen voor de Egyptische piramiden, enorme drukte om een glimp op te vangen van de Mona Lisa en drommen mensen voor een foto van de wereldberoemde zonsondergang op het Griekse eiland Santorini.



Het overgrote deel van de vakantiegangers mijdt deze drukke toeristische plaatsen het liefst, maar bezoekt ze desondanks toch. Dat blijkt uit recent onderzoek van Zoover onder meer dan 2.000 respondenten.

NBTC NIPO Research onderzocht in opdracht van Zoover of en waarom vakantiegangers toeristische bestemmingen bezoeken. De conclusie is opvallend: maar liefst twee derde van de ondervraagden mijdt het liefst drukke toeristische plaatsen, maar dat weerhoudt ze er niet van om die plaatsen te bezoeken. De reden dat ze tóch in de lange rijen of de mensenmassa aansluiten voor een lokale trekpleister? Vooral omdat de plek historische of culturele waarde heeft en omdat ze er toch een keer geweest willen zijn.



Kunnen zeggen dat je er bent geweest

De reden dat vakantiegangers de toeristische hoogtepunten bezoeken, verschilt per leeftijdsgroep. Zo is het voor 64 procent van de vakantiegangers tussen de achttien en 24 jaar belangrijk om te kunnen zeggen dat ze op de plaats zijn geweest; terwijl dit voor maar 40 procent van de 65- tot 74-jarigen geldt. Zij gaan vanwege de historische of culturele waarde van de plek. Opvallend is dat senioren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen het vaakst de toeristische plaatsen bezoeken zodat ze er met anderen over kunnen meepraten.



Vakantiefoto’s delen op social media

Het delen van foto’s op social media is een belangrijk onderdeel geworden van de vakantie. Dit geldt met name voor jongeren. Hoe ouder we worden, hoe minder leuk we het vinden om vakantiefoto’s op social media te delen. Ook zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen: vrouwen vinden het beduidend leuker dan mannen om hun vakantiekiekjes met hun volgers te delen (31 procent vs. 24 procent). Verder geeft meer dan één vijfde van de Nederlanders toe soms te vergeten te genieten van de vakantie omdat ze te druk zijn met foto’s maken.