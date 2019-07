 Ontwikkeling ICT-kennis staat stil bij de helft van de zorgmedewerkers

Grote meerderheid ziet het bijbenen van digitale know-how als uitdaging - Slechts de helft (52 procent) van de Nederlandse zorgmedewerkers bezit meer ICT-kennis dan twee jaar geleden. De ontwikkeling hiervan heeft in deze periode voor velen in de zorg dus stilgestaan.



En niet zonder gevolg: slechts 49 procent van de zorgverleners vindt dat zij genoeg know-how van ICT hebben om hun werk goed te kunnen doen. Dit blijkt uit onderzoek van Ictivity, IT-dienstverlener gespecialiseerd in managed services, IT-adoptie en online werkplekken. Aan het onderzoek hebben ruim 500 medewerkers deelgenomen die werkzaam zijn binnen Nederlandse zorginstellingen.



Stafmedewerkers vinden zichzelf ICT-bekwaam

De kennis die binnen de organisatie aanwezig is, lijkt zich vooral te bevinden onder de stafmedewerkers (zie figuur 1). Hier bezit een beduidend groter deel meer zelfvertrouwen. Zo zegt maar liefst 80 procent van de managers genoeg ICT-kennis in huis te hebben ten opzichte van 49 procent van de zorgverleners. In het ontbreken van de benodigde kunde ligt een taak voor zorginstellingen, die nog niet altijd wordt opgepakt. Slechts 43 procent van alle zorgverleners voelt zich ondersteund door hun zorginstelling bij het vergroten van de ICT-kennis.



ICT-kennis een belangrijke uitdaging

Bijna twee derde (65 procent) van de zorgverleners is ervan overtuigd dat ICT-kennis steeds belangrijker wordt in de zorg. Hier liggen verschillende uitdagingen op de loer. Zo gaat de ontwikkeling van ICT volgens driekwart van de medewerkers sneller dan de kennis reikt. Ook het bijbenen van ICT-kennis om mee te gaan met de digitalisering in de zorg is volgens 73 procent een belangrijke uitdaging. Daarnaast ziet 64 procent een uitdaging in het ontstaan van een wirwar aan applicaties.

Bart van Bokhoven, Segment Manager Zorg bij Ictivity: "Het is zorgwekkend dat de ICT-kennis van veel zorgmedewerkers niet is toegenomen in de afgelopen twee jaar. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Het succesvol inzetten ervan valt of staat met de digivaardigheid van medewerkers. Om nieuwe technologieën aan te wenden en er het maximale uit te halen, is het van belang medewerkers hierin te ondersteunen. Leg de focus op de behoeften, kennis en vaardigheden van de zorgmedewerker om alles uit de digitalisering te halen."