 Zorgmedewerkers hebben weinig vertrouwen in actieplan (Ont)Regel de zorg

Meerderheid ervaart geen afname in de regeldruk - Slechts één op de vijf (22 procent) zorgmedewerkers gelooft dat het actieplan (Ont)Regel de zorg verbeteringen gaat opleveren binnen de sector waarin zij werkzaam zijn.



Tot op heden merken zij weinig van het plan dat inzet op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de cliënt. Zo ervaart slechts iets meer dan een derde (36 procent) van de zorgmedewerkers minder papieren rompslomp en zegt slechts 28 procent tijd te besparen sinds de introductie van het plan. Dit blijkt uit onderzoek van Ictivity in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect. Aan het onderzoek hebben ruim 500 medewerkers deelgenomen die werkzaam zijn binnen Nederlandse zorginstellingen.



Weinig effect op regeldruk

Niet alleen het verminderen van de papieren rompslomp en het besparen van tijd blijven uitdagingen. Ook de realisatie van een uniforme werkwijze blijft achter. Slechts 30 procent merkt hier verbetering in. Daarnaast zegt eveneens 30 procent van de zorgmedewerkers nu een standaardisering van informatie-uitwisseling te ervaren.



Ouderenzorg loopt op alle gebieden achter

Per zorgsector blijken verschillen te bestaan in wat zorgmedewerkers merken van het actieplan. Zo loopt jeugdzorg voorop als het gaat om minder papieren rompslomp: twee op de vijf medewerkers ervaart hier een verschil. De gehandicaptenzorg profiteert het meest van een standaardisering van informatie-uitwisseling (37 procent). Medewerkers in de thuiszorg lijken het meest te merken van tijdbesparing (35 procent). Opvallend is dat de ouderenzorg op elk gebied achterblijft. Het actieplan lijkt hier vooralsnog het minste resultaat te boeken.



Luister naar de stem van de medewerker

In het onderzoek hebben zorgmedewerkers ook de ruimte gekregen om hun visie op het actieplan toe te lichten. Zo reageert een zorgmedewerker uit de ouderenzorg: "De zorg blijft landelijk een uitdaging in alle sectoren. Wanneer wordt er eens aan de uitvoerenden gevraagd wat werkbaar is in plaats van aan iemand die vanachter een bureau zaken bedenkt die tijd en geld kosten, maar uiteindelijk niets opleveren."

Wilbert van Beek, Commercieel Directeur bij Ictivity, vult aan: "ICT kan een belangrijke rol spelen in verlagen van de administratieve lasten in de zorg. De technologie moet echter zo ingestoken worden dat het de zorgverlener helpt en dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger maakt. Alleen door te beginnen bij de behoeften van de medewerker kan daadwerkelijk een verschil worden gemaakt."