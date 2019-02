 EV onder leaserijders neemt toe in populariteit

Elektrische Volkswagen en Hyundai verslaan Tesla - De Volkswagen e-Golf is de meest gereden volledig elektrische leaseauto van 2018. Dat blijkt uit een analyse van eigen data door Athlon. In 2017 werd de lijst nog aangevoerd door de Tesla Model S.



Als u kijkt naar het rijdend wagenpark op basis van traditionele brandstofvormen, komt de Peugeot 308 SW in het afgelopen jaar als populairste leaseauto uit de bus.

Het populairste merk voor elektrische leaseauto’s was in 2018 eveneens Volkswagen; hiervan reden er vorig jaar maar liefst 3.394 rond in Nederland. Opvolgers in de top drie zijn automerken Tesla en Nissan. In 2017 had de top drie van populairste merken met elektrische auto’s een andere rangorde. Dat jaar stond Tesla aan kop, met op twee en drie Volkswagen en Hyundai. Marchel Koops, algemeen directeur Athlon Nederland: "Steeds meer zakelijke rijders gaan de voordelen van elektrisch rijden inzien. En dat is ook te danken aan de verbeterde omstandigheden zoals oplaadpunten en de grotere actieradius. Kijkend naar de markt en het aanbod is 2018 echt een omslagpunt geweest voor EV. Dat voorspelt veel goeds voor dit jaar."



Populairste (lease)automerk 2018 (EV) Populairste type leaseauto 2018 (EV) 1. Volkswagen 1. Volkswagen e-Golf 2. Tesla 2. Nissan Leaf 3. Nissan 3. Tesla Model S 4. Opel 4. Opel Ampera-E 5. Hyundai 5. BMW i3

Leaserijders bestelden het vaakst een elektrische Hyundai

Onder de bestelde, volledig elektrische leaseauto’s in 2018 is Hyundai zowel als merk en als type favoriet bij Athlon. Elektrische modellen van merken Volkswagen en Nissan werden daarnaast het meest besteld in het afgelopen jaar."Het percentage bestelde elektrische leaseauto’s is afgelopen jaar met de helft toegenomen. Dat laat zien dat de eerste serieuze stappen zijn gezet in de overgang naar zakelijk EV. We zijn er natuurlijk nog niet, maar met aantrekkelijke nieuwe modellen die zich aandienen op de markt, zoals de Tesla Model 3, Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron en de elektrische Kia Soul, zijn onze verwachtingen hooggespannen," aldus Koops.



Meest bestelde type leaseauto 2018 (EV) Meest bestelde type leaseauto 2017 (EV) 1. Hyundai Kona Electric 1. Volkswagen e-Golf 2. Volkswagen e-Golf 2. BMW i3 3. Jaguar I-Pace 3. Opel Ampera-E 4. Nissan Leaf 4. Tesla Model S 5. Tesla Model S 5. Hyundai Ioniq

Traditionele brandstof? Dan kiezen leaserijders het vaakst voor Renault

Als het gaat om autotype, dan is de Peugeot 308 SW de meest gereden leaseauto onder Nederlanders. Maar gekeken naar het populairste automerk op basis van traditionele brandstof, spant Renault al een aantal jaren de kroon onder leaserijders van Athlon. De Franse autofabrikant is over het algemeen ook het populairste automerk onder mannelijke leaserijders. Voor vrouwen is dat Peugeot. Dit wijkt af van de meest gereden autotypes onder de seksen: de populairste leaseauto onder mannen is de Peugeot 308 SW en bij vrouwen de Volvo V40.



Populairste (lease)automerk 2018 Populairste type leaseauto 2018 1. Renault 1. Peugeot 308 SW 2. Volkswagen 2. Volvo V40 3. Peugeot 3. Skoda Octavia Combi 4. Opel 4. Renault Clio Estate 5. Volvo 5. Volkswagen Golf