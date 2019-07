 De veranderingen op het werk van de afgelopen tien jaar

De digitale transformatie heeft het afgelopen decennium een flinke voetafdruk achtergelaten - Weet u nog wat u tien jaar geleden deed? We hebben het dan over 2009. Het jaar waarin Obama aantrad als president van de VS, de Postbank nog bestond, iedereen Angry Birds speelde en Adele de hitlijsten domineerde.



Het lijkt zo snel gegaan, maar er is ontzettend veel veranderd in deze korte periode. Vooral op technologisch vlak. Hoe is dat van invloed op ons werkende leven?

Maurits Aalders, Marketing Director, Ricoh Nederland: "In 2019 is het ondenkbaar dat u geen tablet, smartwatch Instagram-account hebt. We zijn zo gewend aan deze technologische snufjes in ons leven, dat we niet meer weten hoe we ooit zonder konden. Terwijl deze tools en gadgets tien jaar geleden nog niet eens bestonden.

Hoewel de meningen soms verdeeld zijn of de kosten wel opwegen tegen de baten – verslaving ligt immers op de loer – hebben deze snufjes ons leven zeker veranderd. En dat geldt eigenlijk ook voor de werkvloer: probeert u zich eens te herinneren hoe u tien jaar geleden te werk ging. Werkte u veel thuis? Hoe communiceerde u met uw collega’s? En in welke mate was een deel van uw werk geautomatiseerd?"



Onderzoek

Aalders: "Uit recent onderzoek onder 4.580 kantoormedewerkers blijkt dat 63 procent van de respondenten vindt dat technologie een centrale rol moet spelen om hen te helpen optimaal te presteren. Bovendien vindt 69 procent dat een goede werkgever moet investeren in digitale technologie om de vaardigheden van de werknemers te vergroten. Er wordt dus nogal wat verwacht op het gebied van technologie op het werk. In hoeverre heeft deze verwachting te maken met de impact die het tot nu toe al binnen de bedrijfsmuren heeft gehad? Er worden vier aspecten van de digitale transformatie onder de loep gelegd."



AI en chatbots Aalders: "Hoewel de eerste chatbot, Eliza, uit de jaren zestig stamt, is de chatbot pas later echt in gebruik genomen. De hype begon eigenlijk toen Apple Siri als app introduceerde in 2010, en deze later in de iPhone integreerde in 2011. Anno nu kunnen we chatbots niet meer wegdenken. Niet alleen als voice-assistent zoals Alexa, maar ook als klantenservicemedewerker op een gemiddelde website, of bijvoorbeeld als messenger-app in Facebook. Dit betekent dat klantenservicemedewerkers meer en meer worden ingezet voor de minder reguliere kwesties. Oftewel het meer creatievere werk, waarbij onvoorspelbaarheid en menselijke interactie een grote rol spelen. De saaie, repetitieve taken zijn straks allemaal ondervangen. Waar het een verdwijnt, verschijnt het andere. In dit geval komt er veel artificiële intelligentie kijken bij het ‘aanleren’ van de chatbots: dit vraagt om AI-trainers, -managers en -adviseurs. En natuurlijk de juiste technologie om ermee aan de slag te gaan."



Big data Aalders: " Tien jaar geleden zat uw brievenbus waarschijnlijk nog geregeld vol met alle brieven en rekeningen. U schreef uw afspraken nog keurig in de papieren agenda en deelde visitekaartjes uit op netwerkbijeenkomsten. Anno nu is zo goed als alles gedigitaliseerd. Dit is op het werk net zo; we communiceren bijna uitsluitend via mail, chats, digitale brochures en websites. We lopen met onze lichtgewicht laptop onder de arm de hele dag rond met een bulk aan informatie. De hoeveelheid data neemt zo wel in rap tempo toe, maar is het wel nog toegankelijk? Om werknemers efficiënt te laten werken, moeten bedrijven actief bijdragen aan een manier om tekst en documenten – in zowel een gestructureerde als ongestructureerde vorm (zoals afbeeldingen of andere onwerkbare bestanden) – op een eenvoudige manier te traceren. In alle mail, social media feeds, chats en presentaties gaat een schat aan informatie schuil, die binnen no-time gevonden moet worden. Door te investeren in de juiste software voor snelle gegevensverwerking, neemt de efficiency op de werkvloer alleen maar toe."



Tech op het werk Aalders: "Uit het eerder genoemd onderzoek blijkt dat 42 procent van de respondenten denkt dat generatie Z (geboren na 1996) uitzonderlijke technologische vaardigheden meeneemt naar het werk. Daarnaast denkt 37 procent dat deze generatie liever via technologie samenwerkt, dan face to face. Nu is deze generatie ook praktisch geboren met een tablet in de hand, dus dat is niet gek. Tien jaar geleden waren zij hooguit dertien jaar oud. Als puber hadden zij een smartphone, zaten ze als eerste op Instagram en weten ze niet beter dan dat je met elkaar WhatsAppt in plaats van belt. Alle nieuwe ontwikkelingen en snufjes zijn voor hen een peulenschil. Denk hierbij aan zaken als Augmented en Virtual Reality, maar ook minder futuristische zaken. Ze zijn ook handig met moderne (productiviteits)apps en gadgets die de dagelijkse werkzaamheden een stuk efficiënter maken."



Snel internet Aalders: "Een algemene ontwikkeling in de afgelopen jaren is de steeds grotere mate van flexibiliteit op het werk. Zo is in vijf jaar tijd het aantal thuiswerkers in Nederland met 300.000 toegenomen. Waar vergaderingen vroeger nog meer in levende lijven plaatsvonden, werkt u nu waar u wilt, wanneer u maar wilt. In dit digital nomad-tijdperk is het normaal om te vergaderen via video. Hier komt uiteraard het een en ander aan technologie aan te pas. En waar we met het 3G-netwerk in 2009 amper konden werken in de trein, kan er nu overal online gewerkt worden. Dankzij snel internet, dat binnenkort dankzij 5G nog beter wordt, zijn er steeds meer mogelijkheden – zowel op het werk als daarbuiten."



Digitale transformatie

"De digitale transformatie heeft het afgelopen decennium een flinke voetafdruk achtergelaten op het werk. Met alle veranderingen die hebben plaatsgevonden – en de daarbij behorende voordelen in efficiency, flexibiliteit en vernieuwing – is maar weer bewezen dat u de digitale boot niet wilt missen op de werkvloer. Gelukkig is het nog niet te laat om in te stappen," aldus Aalders.