 Bouwen aan flexible supply chains in tijden van grote veranderingen

Er is geen tijd te verliezen! - Supply chain management (SCM) is een cruciale, maar vaak onderschatte discipline in elke sector. Vaak staat SCM alleen in de belangstelling als iets niet goed gaat. Dit stelt Rene Wijnants, Key Account Manager van AEB Nederland.



Bijvoorbeeld als een vulkaanuitbarsting of referendum een negatieve impact heeft op de beschikbaarheid of prijsstelling van de producten die we dagelijks gebruiken.

Wijnants: "In deze geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld is elke supply chain een op zichzelf staand ecosysteem. Producenten, leveranciers, distributeurs, vervoerders, logistiek dienstverleners, douaneagenten, overheidsinstellingen, handelaren, dealers, retailers en eindgebruikers zijn allemaal onderdeel van dat ecosysteem. Zij werken samen in processen die aan elkaar zijn gekoppeld met maar één doel: zo veel mogelijk waarde genereren voor die eindgebruikers en voor alle bedrijven in het ecosysteem."

Hoewel de logistieke uitdagingen overal dezelfde zijn, heeft elke sector en elk individueel businessmodel zijn eigen karakteristieken en behoeften. De grote gemeenschappelijke deler is eliminatie van operationele en administratieve taken, niet alleen binnen de individuele bedrijven maar binnen het hele ecosysteem. Alle workflows voor elk product of dienst moeten perfect op elkaar zijn afgestemd om producten te kunnen produceren en wereldwijd te verkopen.



Duizelingwekkend tempo

Wijnants: "In deze setting zorgen e-commerce en technologische vooruitgang voor veranderingen in een duizelingwekkend tempo. Ondertussen worden de economische en politieke omstandigheden steeds complexer. Voor snelle en betrouwbare goederenstromen over de landsgrenzen is het zaak dat bedrijven hun weg vinden in de complexe administratieve processen van een compleet nieuw ecosysteem: internationale handel – met lokale en internationale wetgeving en handelsovereenkomsten en -restricties die van toepassing zijn.

In moderne supply chains passeren goederenstromen altijd twee keer dezelfde grens. Eerst de fysieke goederen zelf, daarna de daaraan gerelateerde datasets. De dataset die vereist is voor internationale handelsprocessen, is enorm uitgebreid en vaak lastiger te beheren dan de goederenstromen zelf. Onmetelijke hoeveelheden informatie worden verstuurd van systeem naar systeem, van de ene supply chain partner naar de andere en over de vele virtuele grenzen van de douanekantoren en controlerende instanties die de data onderweg tegenkomt."



Kwetsbare zeepbellen

Wijnants: "Niets beweegt voordat de juiste data op het juiste moment is gecreëerd, verstuurd, overgedragen, gecontroleerd, goedgekeurd en verwerkt. Supply chains zijn kwetsbare zeepbellen geworden die gemakkelijk uiteen kunnen spatten – op veel punten en op elk moment, met slechts een muisklik. Gelukkig leent de internationale handel zich vanwege de vele regels en steeds weer hergebruikte datasets uitstekend voor optimalisatie door automatisering.

Maar optimalisatie gaat niet alleen over implementatie van de juiste softwaretool om douaneprocessen te automatiseren. Het gaat over ontwikkeling van de juiste IT-strategie om een geïntegreerd en flexibel IT-landschap voor internationale handel te creëren. Een IT-landschap dat toekomstbestendig is en dat bedrijven kan ondersteunen in hun continue streven naar groei en verbetering van prestaties in een tijdperk van verandering."



Ervaren vs beginnende exporteurs

Wijnants: "Zowel Brexit als de voortdurende handelsoorlog die gestart is door Trump, hebben supply chain management weer in de spotlights gezet. Meer dan ooit is duidelijk wat de impact van handelsrestricties en grensblokkades is op zowel bedrijven als consumenten.

Doorgewinterde exporteurs en importeurs zijn bekend met de complexiteit van douaneprocedures en de expertise die daarvoor is vereist. Ze weten hoe importtarieven zijn opgebouwd en welk IT-systeem door de douane in elk land wordt gebruikt. En de leiders in de auto-industrie, die direct de gevolgen van Trump’s beleid ondervinden, kunnen getuigen hoe dit alles de prijs en beschikbaarheid van producten in internationale markten beïnvloedt.

Maar bedrijven die tot nu toe alleen handeldreven binnen de Europese Unie, worden dankzij de Brexit voor de eerste keer geconfronteerd met douaneprocedures. Zij dienen nu ook kennis van douaneprocedures en -systemen op te bouwen. Zij zullen opnieuw moeten onderhandelen over contracten met leveranciers, prijsstructuren moeten bekijken en flexibele supply chain strategieën moeten implementeren om er zeker van te zijn dat hun producten snel en efficiënt hun eindbestemming bereiken - zonder vertragingen aan de grens."



Kansen door automatisering

Voor beide groepen - de ervaren en de beginnende exporteurs - wordt dit een jaar met grote uitdagingen in de supply chain. Maar ook met grote kansen voor optimalisatie door automatisering. Wijnants: "Het realiseren van flexibelere supply chains door integratie van internationale handel en douanemanagement houdt de impact op operaties en winstgevendheid tot een minimum beperkt. Nu en in de toekomst - wat er ook gebeurt."

Automatisering helpt bedrijven om snel en adequaat te reageren op elke verandering in internationale handel. Afhankelijk van de behoeften van bedrijven, het aantal douaneaangiftes en de inrichting van netwerken, kunnen bedrijven kiezen uit verschillende strategieën:



Implementatie van een geïntegreerd douaneplatform voor volledig beheer van handelsprocessen kan voor sommige bedrijven de juiste keuze zijn.

Eventueel toevoegen van een softwareoplossing voor integratie met douaneagenten; soms de beste oplossing voor andere bedrijven.

En voor de bedrijven die starten met import of export kan het goed zijn om te starten met een cloud-oplossing die eenvoudig kan worden opgeschaald als handelsvolumes toenemen.

De waarde van digitalisering

Wijnants: "Hoe dan ook, bedrijven halen extra waarde uit de flexibiliteit die ontstaat door digitalisering van douaneprocessen. Ze profiteren van de mogelijkheid om de richting van goederenstromen zonder verstoring van de supply chain te veranderen als markten en nieuwe ontwikkelingen dat vereisen. Denk aan verandering van leveranciers of opstellen van nieuwe handelsovereenkomsten, of aan implementatie van douaneprocedures en de berekening van de consequenties van nieuwe importheffingen op de prijsstelling.

Eén ding is zeker: bedrijven moeten nu aan de slag - er is geen tijd te verliezen."