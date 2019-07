 Hoeveel tijd kost toezichthouden echt?

Commissarissen zijn gemiddeld dertien uur per maand kwijt aan hun taak - Commissarissen besteden gemiddeld dertien uur per maand aan hun toezichthoudende werkzaamheden, zo blijkt uit een anonieme enquête van Commissarisvinden.nl. En daar zijn ze best tevreden over: 84 procent geeft aan dat passend te vinden.



Uit de enquête blijkt verder dat commissarissen in de profitsector een uur meer per maand aan hun werkzaamheden besteden dan in de non-profitsector. Overall zou vijf procent meer tijd willen besteden aan het werk, ten opzichte van elf procent die vindt dat het meer tijd kost dan hij of zij zou willen.

Ook wat betreft de tevredenheid over de tijdsbesteding zijin er verschillen tussen de profit en non-profitsector: binnen profit is 91 procent daar tevreden over, terwijl binnen non-profit 80 procent tevreden is en vijftien procent het te veel tijd vindt kosten.



Verschil per organisatiegrootte

Kleine en grote organisaties wijken wat tijdsbesteding af van het gemiddelde van dertien uur per maand. Bij organisaties met minder dan vijftien werknemers, en/of minder dan twee miljoen omzet per jaar is de tijdsbesteding wat lager dan gemiddeld: namelijk tien uur per maand.

Bij organisaties groter dan 1500 werknemers en/of meer dan 200 miljoen omzet per jaar is de tijdsbesteding hoger dan gemiddeld: twintig uur per maand. Toch vindt vrijwel iedereen de tijdsbesteding passend.



Tijdsbesteding per sector

Per sector varieert de tijdsbesteding van gemiddeld tien uur in de Cultuursector tot gemiddeld negentien uur in de Financiële sector.



Voorzitters

Voorzitters besteden gemiddeld 25 procent meer tijd aan het werk dan leden: vijftien uur vs twaalf uur voor een lid. Uit eerder onderzoek van PMP bleek dat de beloningen van voorzitters gemiddeld tot 25 tot 50 procent hoger liggen ten opzichte van leden.



Commissies

Het betekent nogal wat voor de tijdsbesteding of u wel of niet in een commissie zit. Commissies kosten gemiddeld 65 procent meer tijd ten opzichte van commissarissen die niet in een commissie zitten: gemiddeld vijftien uur ten opzichte van negen uur per maand. Het type commissie blijkt er daarbij niet toe te doen.



Drijfveren van commissarissen

Het hoofdmotief om toezicht te houden, zo blijkt uit de enquête, is om de ‘kennis en ervaring nuttig in te zetten’ (86 procent). Hierbij maakt de sector en branche niet uit.

De tweede drijfveer is bij profit ‘anderen in hun kracht zetten’ (36 procent) terwijl bij non-profit dat ‘teruggeven aan de maatschappij’ (46 procent) is. Slechts vijf procent van alle respondenten geeft aan de beloning een belangrijke drijfveer te vinden.