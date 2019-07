 Ontwikkeling authentiek leiderschap gebaat bij mindfulness

Mindfulness kan leidinggevenden helpen om authentiek leiderschap te trainen en te ontwikkelen - Wetenschappers van de Universiteit Maastricht (UM) en de Kühne Logistics Universiteit in de Duitse stad Hamburg hebben ontdekt dat het authentiek leiderschap van leidinggevenden toenam na een mindfulness-training.



Bovendien had de interventie hierdoor een positieve invloed op het vertrouwen van de betrokken medewerkers in de leider. De bevindingen van het onderzoeksteam zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of Business and Psychology.



Authentiek leiderschap

Leiderschap speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Veel van de schandalen bij grote bedrijven in het recente verleden worden toegeschreven aan het onverantwoorde gedrag van de topbestuurders. Sindsdien zijn veel organisaties op zoek naar een positiever en meer ethisch soort leiderschap. Een van die alternatieve vormen van leiderschap is het zogeheten ‘authentiek leiderschap’. "Heel belangrijk is om dit begrip niet te verwarren met authenticiteit," aldus hoofdonderzoeker Dr. Annika Nübold van de UM. "U kunt namelijk ook een heel authentiek maar gemeen mens zijn. Authentiek leiderschap heeft vooral te maken met zelfbewustheid, transparantie in relaties, het in acht nemen van verschillende perspectieven en een morele houding. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat authentiek leiderschap een positieve impact heeft op de betrokkenheid van medewerkers, hun productiviteit en welbevinden." Startpunt van de onderzoekers was dan ook de vraag ‘wat zijn persoonlijke voorspellers van authentiek leiderschap en hoe kunt u authentiek leiderschap trainen of bevorderen?’



Mindfulness

Om een antwoord op die vraag te vinden richtte het onderzoeksteam zich op mindfulness. "Mindfulness past heel goed bij authentiek leiderschap," zegt Nübold. "Het draait namelijk om een observerende, niet beoordelende houding en ook een bewustzijn van de wereld om u heen. Daarom wilden wij kijken of mindfulness kan bijdragen aan het bevorderen van authentiek leiderschap." In een eerste studie met 209 leiders vonden de onderzoekers een samenhang van natuurlijk voorkomend mindfulness van leiders en authentiek leiderschap. In een tweede studie wilden zij testen of authentiek leidershap ook met een mindfulness interventie getraind kan worden. De onderzoekers rekruteerden 173 koppeltjes van leiders en volgers uit landen als Duitsland, Nederland, Servië en de VS. De ene helft van de leiders maakte vervolgens 30 dagen lang gebruik van de mindfulness-app van het Amerikaans-Britse bedrijf Headspace. Na afloop van de trainingsperiode bleek dat authentiek leiderschap zich bij deze interventiegroep sterker manifesteerde, zowel naar hun eigen smaak als ook in de ogen van de medewerkers. "Het antwoord op de vraag of mindfulness kan bijdragen aan het bevorderen van authentiek leiderschap is dus ja," concludeert Nübold. "Organisaties kunnen er hun voordeel mee doen om leiders te selecteren die over een hoge mate van mindfulness beschikken en authentiek leiderschap met mindfulness interventies te trainen. Leiderschapsontwikkelingsprogramma’s zouden heel goed mindfulness-trainingen kunnen integreren, zodat authentiek leiderschap op een duurzame manier kan worden getraind en ontwikkeld."