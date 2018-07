 Teams met evenwichtige man/vrouw verdeling presteren beter

gemengde managementteams presteren economisch beter - Sodexo heeft aangetoond dat managementteams met een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen betere resultaten halen volgens talrijke indicatoren.



De studie werd gevoerd over een periode van vijf jaar bij 50.000 managers met verschillende functies over de hele wereld.

De operationele marges, de klanttevredenheid en de trouw van de medewerkers bleken het hoogst binnen gemengde teams, met name teams met een vrouw-manverhouding tussen 40 en 60 procent.



Cultuur en mindset

Sophie Bellon, Chairwoman of the Board of Directors of Sodexo, was gisteren aanwezig op de ontbijtsessie ‘Moving the Needle on Gender Balance’ in Amsterdam georganiseerd door Sodexo en Topvrouwen.nl. Daar gaf ze aan wat de rol van een quotum voor het minimale aandeel van vrouwen in topfuncties kan zijn.

Bellon: "Een verplicht quotum zorgt voor een versnelling. Het komt dan op de agenda van organisaties en daar wordt het, net als veel andere zaken, gewoon iets dat gedaan en gemeten moet worden. Maar ik ben niet voor quota ‘sec’. er is meer nodig, zoals de juiste cultuur en mindset binnen de organisatie. Onze studie laat zien dat een goede man/ vrouw balans gewoon goed voor de business is. Dus waarom zou u dat niet doen?"



Belangrijkste conclusies van het onderzoek naar de man/vrouwverhouding bij Sodexo:

De operationele marges stijgen veel meer binnen gemengde teams dan binnen andere teams.

Het gemiddelde percentage van trouw van de medewerkers ligt bij gemengde teams meer dan acht procentpunten hoger dan bij andere teams.

Het gemiddelde percentage van klantentrouw ligt bij gemengde teams meer dan negen procentpunten hoger dan bij andere teams.

De betrokkenheidsgraad van de medewerkers ligt bij gemengde teams meer dan veertien procentpunten hoger dan bij andere eenheden.

Bij eenheden met evenveel mannen als vrouwen lag het aantal ongevallen met twaalf procentpunten lager dan bij andere eenheden.