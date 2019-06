 Collega's en telefoon grootste stoorzenders op het werk

Veel werkende Nederlanders ervaren een overvloed aan informatie op de werkvloer - Bijna vier op de tien Nederlanders ervaart informatiestress op het werk. Zo'n zestien procent beleeft dit zelfs vaak tot bijna elke dag, blijkt uit een onderzoek van BeFrank. Het zijn vooral de telefoon en collega's die voor onnodig veel informatie zorgen.



Tien nieuwe WhatsApp-berichten, een collega die nog iets komt vragen, de telefoon die blijft rinkelen en ondertussen nog snel even wat mail wegwerken. Veel werkende Nederlanders ervaren een overvloed aan informatie op de werkvloer. Maar liefst 46 procent van de ondervraagde mensen in het onderzoek kwalificeert de hoeveelheid informatie als teveel. 'Mijn hoofd kan al die informatie niet meer aan', stelt ongeveer een derde van de werknemers.



Informatie vaak niet relevant

"Steeds vaker hebben mensen daardoor moeite met het maken van keuzes. Dit geldt inmiddels voor ruim 30 procent van de werknemers. Dat vinden wij behoorlijk veel," aldus Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank. "Wat daarbij nog eens extra opvalt is dat meer an 60 procent regelmatig informatie ontvangt die als niet-relevant wordt beschouwd. Met BeFrank houden we de communicatie met onze klanten juist simpel en helder. Zo maken we pensioenen niet onnodig moeilijk en snappen mensen beter hoe het is gesteld met hun oudedagsvoorziening."



Productiviteit lijdt eronder

De informatiestress die veel mensen ervaren leidt tot alledaagse problemen. Van kleine ongemakken tot echt serieuze kwesties.



30 procent gaat weleens onvoorbereid naar een vergadering, omdat men moeite heeft om de informatie goed te verwerken.

35 procent heeft moeite om weer geconcentreerd aan de slag te gaan na een belletje of mailtje.

42 procent is minder productief door alle informatie.



Bedrijven en andere organisaties mogen wat betreft werkend Nederland best iets meer doen om de informatiestress een halt toe te roepen. "Ruim 34 procent van de werknemers zou willen dat hun werkgever daarmee aan de slag gaat. En waarom ook niet? Als zoveel mensen aangeven dat ze hierdoor minder productief zijn, is dat een kans waar werkgevers iets mee kunne,"aldus Rhebergen.



Daar gaat de telefoon weer

Aan afleiding is tegenwoordig in ieder geval geen gebrek. Van de telefoon tot social media en vragen van collega's. Ruim 60 procent van de werkende mensen wordt een tot tien keer per dag gestoord door een rinkelende telefoon. Voor bijna 1tien0 procent gebeurt dit zelfs vaker dan tien keer. Ook de mailbox blijkt een stoorzender. Ruim 57 procent raakt hierdoor een paar keer per dag afgeleid. Collega's die iets willen overleggen zijn eveneens een concentratie-killer. Zo'n 65 procent van de werknemers raakt hier minimaal een paar keer per dag door afgeleid. Social media en WhatsApp doen ook nog een flinke duit in het zakje. Ruim de helft wordt hierdoor zeker een paar keer per dag gestoord, meer dan twaalf procent zelfs vaker dan tien keer per dag.