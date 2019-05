 Slecht functionerende collega’s grootste stoorzender op het werk

Grootste irritatie": slecht functionerende collega's en techniek - Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun werk. Zij beoordelen dit namelijk met een zeven, zo blijkt uit landelijk onderzoek van Mercer. Waar zij absoluut niet tegen kunnen? Slecht functionerende collega’s.



Het overgrote deel van werkend Nederland vindt het bovendien belangrijk gezond te zijn en goed te kunnen functioneren op het werk. Om dit te realiseren streven Nederlandse medewerkers een gezonde leefstijl en een flexibele werkhouding na, aldus het onderzoek.



Top drie grootste ergernissen op het werk

Niet alleen slecht functionerende collega’s zitten bij Nederlanders in de irritatiezone. Op de tweede plaats vinden zij het behoorlijk ergerlijk wanneer werkapparatuur technische storingen vertoont. Ook te veel overleg en administratieve werkzaamheden vinden Nederlandse werknemers maar niks, dit staat op de laatste plek van de top drie. Stress of te hoge werkdruk komen niet in deze top drie voor. Sterker nog, het merendeel (74 procent) van de ondervraagden uit het onderzoek geeft aan goed om te kunnen gaan met werkdruk. Voor twee derde geldt dit ook voor het kunnen omgaan met spanning.



Positieve blik op de toekomst

Daarnaast zien Nederlanders de toekomst op werkgebied rooskleurig in. Eerder wees onderzoek van Mercer uit dat 50 procent van de werknemers tussen de 50 en 64 jaar het risico loopt hun baan te verliezen door kunstmatige intelligentie. Toch lijken deze zorgen onder Nederlandse werknemers mee te vallen. De meerderheid van de medewerkers (60,2 procent) verwacht binnen de komende tien jaar grote veranderingen op het werk, zoals technologische veranderingen en reorganisaties. Maar ondanks deze verwachting geeft 65 procent van de ondervraagde medewerkers aan niet binnen tien jaar van werkgever te veranderen.

Peter Abelskamp, Mercer Business Leader bij Mercer Nederland: "Deze cijfers tonen aan dat medewerkers wel inzien dat er veranderingen op het werk aankomen, ze zijn alleen nog niet zo ver om te erkennen dat zo’n verandering ook voor hun persoonlijke situatie kan gelden. Daarom is het zo belangrijk dat organisaties in gesprek blijven met hun personeel en proactief meedenken over mogelijk nieuwe functie-invullingen." Het onderzoek wijst uit dat medewerkers hier voor open staan. Zo geeft 41 procent aan flexibel te zijn wat betreft het taken- en functiepakket.



Nederlanders beoordelen werk met ruim voldoende

Nederlanders zijn dus best positief over hun werk en geven dit gemiddeld een zeven. Hierin zijn de volgende factoren beoordeeld: de mate waarin zij vermoeid zijn op het werk (score: 6,9), de mate waarin zij lichamelijke klachten ervaren (score: 7,1) en de waardering van de gezondheid in het algemeen (score: 7,3).



Abelskamp: "Een zeven is een mooie score, maar er is nog genoeg winst te behalen. Dit kan door als werkgever mee te bewegen met de wensen van het personeel. En die verschillen per individu. Vandaag de dag kan een personeelsbestand uit wel vijf generaties bestaan. Om iedereen zo tevreden mogelijk te houden, moet het arbeidsvoorwaardenpakket meebewegen met de levensfase waarin de medewerker zich op dat moment bevindt. Iemand die over een paar jaar met pensioen gaat, heeft bijvoorbeeld andere wensen dan iemand die net vader of moeder is geworden. Een arbeidsvoorwaardenpakket op maat dus."



Gezond op werk rol van werkgever én werknemer

Naast het feit dat Nederlandse werknemers tevreden zijn over hun werk, zijn zij het er met 84 procent massaal over eens dat het belangrijk is om gezond te zijn en goed te functioneren bij hun werkgevers. 77 procent ziet het realiseren hiervan als gezamenlijke inspanning van zowel werkgever als werknemer. Aan de kant van bedrijven worden vooral flexibele werktijden en het faciliteren van opleiding en ontwikkeling genoemd om hier aan bij te dragen. Medewerkers zorgen op hun beurt voor een gezonde levensstijl, die bestaat uit sporten en gezond eten. Abelskamp: "Het is positief om te zien dat Nederlanders die verantwoordelijkheid van gezond functioneren op het werk ook bij zichzelf neerleggen. Werkgevers kunnen hier zeker een steentje aan bijdragen, maar een deel komt natuurlijk ook uit medewerkers zelf. We zijn blij te merken dat dit bewustzijn er is."