 Jongeren geven leidinggevend Nederland ruime voldoende

Managers spelen sleutelrol bij het behoud van jongeren op de werkvloer - Leidinggevend Nederland krijgt een ruime voldoende van jongeren. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse jongeren tussen de vijftien en 27 jaar dat Motivaction uitvoerde in opdracht van YoungCapital.



Deze resultaten zijn gepubliceerd in de YoungCapital Recruitment Guide 2019-2020 die sinds vandaag verkrijgbaar is.

"Gemiddeld geven Nederlandse jongeren hun directe leidinggevende een 7,2 als rapportcijfer,"zegt onderzoeker Jorn Lingsma van Motivaction. "Dat is maar goed ook, want maar liefst 84 procent van de jongeren geeft aan dat hun leidinggevende grote invloed heeft op hun werkgeluk. Daarmee hebben managers een absolute sleutelrol bij het behoud van jongeren in hun organisatie. Een slechte relatie met de manager is een veelgehoord argument voor vertrek, maar andersom geldt hetzelfde. In ons onderzoek zien we dat jongeren die hun manager een ruime voldoende of hoger geven, van plan zijn om veel langer bij hun werkgever te blijven, dan jongeren die een zesje of lager uitdelen."



Goede managers scheppen zekerheid

Om jongeren langer bij uw bedrijf te houden, zijn goede leidinggevenden dus van levensbelang. Maar wat maakt een manager nu goed? In het onderzoek werden jongeren gevraagd welke eigenschappen zij belangrijk vinden in hun directe leidinggevende, en dit is hun top zes.



1. Waardering tonen (82 procent)

2. Afspraken nakomen (72 procent)

3. Vertrouwen tonen (69 procent)

4. Eerlijk zijn (68 procent)

5. Toegankelijk zijn (68 procent)

6. Op een goede manier feedback geven (60 procent)



Gebrek aan waardering grootste reden voor vertrek

Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen die zijn vertrokken bij een bedrijf, vaak ‘gebrek aan waardering’ noemen als de belangrijkste reden voor hun vertrek. Vanuit die gedachte lijkt het logisch dat jongeren waardering op één zetten, maar volgens hoogleraar organisatiepsychologie prof. dr. Astrid Homan is dat helemaal niet zo logisch: "In deze top zes gaat het om de belangrijkste eigenschap van een leidinggevende tijdens de carrière. Iemand die is weggegaan, heeft waarschijnlijk gedacht: ze willen me hier niet meer hebben. Die voelt zich dus in retrospect niet gewaardeerd, maar hoeft niet per se waardering te hebben gemist toen hij er nog werkte."



Verlangen naar zekerheid

Homan vermoedt dat de behoefte aan waardering voornamelijk te maken heeft met verlangen naar zekerheid. "Jongeren hebben meer met onzekerheid op het werk te maken dan andere groepen. Ze hebben bijna nooit een vast contract. Als een manager waardering toont, laat hij of zij zien dat u waarschijnlijk langer mag blijven. Het gaat ook om bevestiging: u doet het kennelijk goed. Dat betekent dat u in de toekomst wel werk zult hebben, hier of elders.

De hele top zes is te linken aan zekerheid. Als de leidinggevende afspraken niet nakomt en niet eerlijk is, kun u nergens op rekenen. Met een manager die u niet vertrouwt, komt u niet ver in een bedrijf. Is de manager niet toegankelijk, dan kunt u ergens terecht, en geeft hij geen feedback, dan weet u niet hoe u ervoor staat."



Ruimte voor verbetering

Terug naar de score van leidinggevend Nederland. Een 7,2 gemiddeld is natuurlijk lang niet slecht, maar laat ook ruimte voor verbetering. Lingsma onderzocht op welke terreinen de meeste winst te behalen valt. "Ik heb gekeken welke factoren jongeren noemen als belangrijk en hoe managers hierop scoren. Scoren managers laag, maar vinden jongeren de eigenschap wel belangrijk, dan zit daar winst. Daarnaast heb ik gekeken naar factoren die jongeren niet noemen, maar die wel van grote invloed blijken te zijn op het werkgeluk en de beoordeling van de leidinggevende. Zo ontdekte ik in totaal vijf eigenschappen die voor verbetering vatbaar zijn."



Hier zit de winst

luisteren

stress voorkomen

op een prettige manier feedback geven

jongeren betrekken bij besluiten

talenten stimuleren Erkenning is het sleutelwoord

Neemt u als leidinggevende geen genoegen met een zeventje, dan lijkt ‘erkenning’ het sleutelwoord te zijn. Jongeren willen weten dat ze de moeite waard zijn om mee te werken. Dat ze gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Dat u hun talenten ziet. Ze willen weten dat u ze genoeg respecteert om naar te luisteren, afspraken na te komen en eerlijk tegen te zijn. En dat ze uw vertrouwen waard zijn. Niet alleen geeft u ze met erkenning de zekerheid die ze als groentje op het werk zo hard nodig hebben, u sterkt ze ook in hun identiteit. Belangrijk, want die zijn jongeren nog volop aan het ontdekken.



Recruitment Guide

Hoe u als leidinggevenden bovengenoemde vijf eigenschappen volgens jongeren kunt verbeteren leest u in de YoungCapital Recruitment Guide 2019/2020. De guide bevat meer dan 100 pagina's vol tips van experts, uitgebreid onderzoek en unieke inkijkjes bij bedrijven als AH Online, BCC en ABN Amro. Plus alles wat u wilt weten over werken generatie Z.

