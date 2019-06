 Wint commercieel belang het van teambelang?

'Intern beginnen is extern winnen’ - Wellicht kent u het gezegde ‘intern beginnen is extern winnen’. Menig manager zou dit zonder twijfel onderschrijven, maar er ligt wel een gevaar op de loer. Als u te ver doorschiet in de interne focus, dan verliest u de externe factoren uit het oog.



Als u slechts aandacht hebt voor externe factoren en commercie, dan loopt het personeel de deur uit. Het is een kwestie van de juiste balans, maar hoe vindt u die? Dat vertelt Rob Rijbroek, directeur bij ISBW, in dit artikel.



Interne focus ligt aan de basis

Rijbroek: "Laten we intern beginnen: focus op het team, de organisatiestructuur en –cultuur. De taak is aan u om te zorgen dat professionals de juiste positie binnen de organisatie bekleden. Door inzichtelijk te maken wie welke kennis en vaardigheden in huis heeft en wat de wensen van de medewerkers zijn, kunt u zorgen voor voldoende uitdaging en optimale benutting van kwaliteiten. Daarmee samen hangt het tweede punt: de organisatiestructuur. In de afweging wie op welke plek zit, verdienen ook de verhoudingen binnen de organisatie de volle aandacht. Aan wie rapporteert een medewerker? Wie zet de koers uit? En wie heeft daarin allemaal inspraak? Een derde focuspunt is de organisatiecultuur. Het is van belang dat niet alleen iedereen de waarden kent, maar dat zij deze ook doorleven. Op die manier ontstaat er eenheid binnen de organisatie, wat ook extern gericht een positief effect heeft."



Externe focus op scherp

"Om de juiste balans te vinden moet er ook voldoende aandacht zijn voor externe factore," aldus Rijbroek. "Als manager is het cruciaal om op de hoogte zijn van trends en ontwikkelingen in de markt en binnen uw vakgebied. Daarnaast moet u weten wat er speelt in de maatschappij. Door dit bij te houden kunt u de vertaalslag naar uw eigen organisatie en team maken. Hierdoor blijft u relevant en actueel. De vraag hoe andere managers processen inrichten en hun team vormgeven is altijd relevant. Schroom daarom niet om eens een kijkje in andermans keuken te nemen, ervaringen uit te wisselen en daar lering uit te trekken. Wat echter nog belangrijker is, is focus op de klant. Bij veel organisaties liggen klantwensen aan de basis van veranderende of nieuwe producten of diensten. Maar dat niet alleen. Ook worden interne processen vormgegeven op basis van de klantwens. Met een efficiëntieslag in interne processen gaat bijvoorbeeld een verbeterslag in de klantreis gepaard. Oftewel: de klant staat centraal."



Commerciële kans of het team voorop?

Rijbroek vervolgt: "De samenhang van interne en externe focus is onmiskenbaar. Het is zaak dat u als manager oog hebt voor beide en ook de impact kent van interne en externe veranderingen. Maar wat doet u als er een mooie commerciële kans voorbij komt, terwijl het team aangeeft dit er niet bij te kunnen hebben? Dan komt het aan op ervaring, intuïtie én balans. De ene keer kunt u de commerciële kans met beide handen aanpakken, waardoor u tijdelijk een zware last op de schouders van uw team legt. De andere keer kunt u de last bijvoorbeeld tussen meerdere teams verdelen, een extra professional aantrekken op projectbasis of ander werk tijdelijk on hold zetten. Op die manier voelen teamleden zich gehoord en gewaardeerd, maar hoeft u nooit business te laten lopen. In de strijd tussen commercie en het team, worden ze zo beiden winnaar."