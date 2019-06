 Vakantieperiode? Collega’s staan er alleen voor

Is er iemand die uw werk over kan nemen terwijl u relaxt? - Maar liefst negentien procent van de Nederlandse werknemers zegt dat er geen collega is om werkzaamheden over te nemen tijdens vakanties of periodes van extreme drukte.



Collega’s zijn te druk met hun eigen taken en kunnen er geen extra werk bij hebben. Elf procent van werkend Nederland geeft aan dat er simpelweg niemand is in de organisatie om de taken over te nemen. Deze groep mensen is de enige binnen hun bedrijf die het werk kan uitvoeren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: collegialiteit’ onder 1.019 werknemers uitgevoerd door Protime.





Zonder zorgen op vakantie

Gelukkig staat er voor veel werknemers (38 procent) wel altijd iemand klaar om te helpen in een periode van drukte of verlof. In bijna een derde van de gevallen (32 procent) wijst de manager iemand aan om de werkzaamheden over te nemen. De werknemers van deze bedrijven kunnen zonder zorgen een dag of periode vrij nemen. Lucas Polman, directeur Protime Nederland: "Vakantie, het is een periode om tot rust te komen, terwijl de achterblijvers worden geconfronteerd met extra werk. Maar als er niemand is die uw taken overneemt, gaat u ook niet met een gerust hart op vakantie. Ik geloof dat collega’s zeker bereid zijn om elkaar uit de brand te helpen als het werk zich opstapelt, maar daar moet wel de ruimte voor zijn. Dit valt of staat met een goede planning en kennisborging. In de ideale situatie is er extra tijd om collega’s te helpen wanneer dat nodig is en om te zorgen dat zij probleemloos op vakantie kunnen. Het goed documenteren van de aanwezige kennis en voortgang van werkzaamheden is belangrijk om zaken over te kunnen nemen. Als dat op orde is, kan iedereen er zonder zorgen tussenuit."