 Helft Nederlanders kan op vakantie werk niet loslaten

Hoeveelheid werk bij terugkomst voor veertien procent reden om niet op vakantie te gaan - Maar liefst 46 procent van de werkende Nederlanders vindt het lastig om tijdens een vakantie afstand te nemen van zijn of haar werk.



Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.135 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Voor veertien procent van de ondervraagden is de hoeveelheid werk die er na de vakantie op ze wacht zelfs een reden om helemaal niet op vakantie te gaan.

Vooral hoogopgeleiden kunnen moeilijk afstand nemen van de dagelijkse verplichtingen. Maar liefst 55 procent van hen zegt het lastig te vinden om tijdens vakanties het werk lost te laten, tegenover slechts 37 procent van de rest van de beroepsbevolking.



Liever geen vakantie

Maar liefst 58 procent van de hoogopgeleiden is weleens geschrokken van de hoeveelheid werk die er na afloop van een vakantie op ze lag te wachten, tegenover 49 procent van de rest van de beroepsbevolking. Bijna de helft van hen (46 procent) zegt dan ook dat er onvoldoende collega’s zijn om hun werk over te nemen tijdens vakanties. Voor veertien procent van alle ondervraagden is de hoeveelheid werk dat ze na de vakantie verwelkomt daarom een reden om helemaal niet meer op vakantie te gaan. Vince Franke van Acties.nl: "Ik vind het erg belangrijk dat iedereen met een gerust gevoel op vakantie gaat en dat er altijd een collega is om iemands werk over te nemen. Vanwege de specialistische aard van sommige werkzaamheden is dit weleens lastig, maar ook dan zoeken we naar een oplossing. Het mag namelijk nooit zo zijn dat iemand vanwege de werkdruk niet op vakantie kan gaan."



Vakantie uitstellen

Uit het onderzoek blijkt verder dat een derde van de ondervraagden weleens een vakantie heeft uitgesteld vanwege drukte op het werk. Desondanks zeggen twee op de drie ondervraagden meer vakantiedagen te willen. Veertigers hebben hier met 74 procent de meeste behoefte aan. Franke: "In mijn ideale wereld zou ik ook graag een paar dagen vrij hebben. Het rare is dat ik op vrije dagen vaak alsnog veel zakelijk contact heb met collega’s en opdrachtgevers." Dit lijkt overigens onder een groot deel van de werkenden te spelen. Zo zegt maar liefst 53 procent van de ondervraagden weleens op vakantie zijn werkmail te checken.