 Zo gaat u als manager onbezorgd op vakantie

Zorg dat u tijdens uw vakantie geen zorgen over het werk hoeft te hebben - Als manager hebt u een drukke en verantwoordelijke baan. U zorgt ervoor dat de werknemers weten wat ze moeten doen en u coördineert het werk. Maar wat als u op vakantie gaat?



Het is voor veel managers lastig om echt onbezorgd op vakantie te gaan. Toch is het belangrijk dat u voor uw gevoel met een gerust hart kunt vertrekken. Anders heeft een vakantie niet zo heel veel zin, omdat u steeds met uw hoofd met uw werk bezig bent. Stefan de Jongh, oprichter van Reisfanaten.nl, geeft tips waarmee u ook als manager onbezorgd op vakantie kunt.



Iedereen op tijd inlichten

"Het eerste advies is om ruim op tijd aan te geven dat u weggaat. Door dit al minimaal een maand van tevoren aan te geven, staan de anderen niet voor een vervelende verrassing," aldus De Jongh. "Wanneer anderen weten dat u weggaat, kunnen ze daarop anticiperen. Voor uzelf is het ook rustiger: u hebt het voldoende aangegeven, dus is het niet uw probleem als uw collega’s er nog niet klaar voor zijn."



Verdeel de taken

Een tweede advies van De Jongh is om de taken alvast van tevoren te verdelen. Maak elke werknemer duidelijk wat u van hem verwacht in de tijd dat u weg bent. Probeer ook te zorgen dat ze met vragen bij iemand anders terecht kunnen. Door een goed plan te maken, zorgt u voor vertrouwen van de werknemers. Ze weten dat het wel goed gaat komen als u er niet bent. Voor uzelf is het ook fijn om te weten dat de werknemers een duidelijk takenpakket hebben.



Zorg dat er een goede vervanger is

Hebt u een managersfunctie die niet zomaar een week of langer leeg kan blijven? Dan begint u ruim van tevoren te zoeken naar een goede vervanger. De Jongh: "Het vinden van een goede vervanger kan heel wat tijd in beslag nemen. Zoek iemand die niet alleen deze vakantie, maar ook latere vakanties beschikbaar is. Werk hem minimaal een week in, zodat u zeker weet dat hij het werk onder de knie heeft. Maar hem ook bekend bij uw personeel als vervanger. Zo kunt u niet alleen deze vakantie weg, maar als hij goed werk levert hebt u de volgende vakantie al meteen een vervanger achter de hand."



Wees alleen bereikbaar voor echt onmisbare zaken

Zorg dat u niet bereikbaar bent tijdens uw vakantie. Laat uw werktelefoon achter en zorg dat u geen mailtjes binnenkrijgt op uw telefoon of tablet. Spreek met één werknemer (of uw vervanger) af dat die uw mailbox in de gaten houdt. Laat hem alleen contact met u opnemen als het echt moet. Bijvoorbeeld als uw handtekening vereist is en niet een week kan wachten. Zorg dat u verder gewoon niet voor kleinere dingen bereikbaar bent, anders zult u onbewust toch teveel werken tijdens uw vakantie. U komt dan ook niet los van uw werk en kunt niet echt lekker ontspannen.



Heb er vertrouwen in dat het goed komt

"Vertrouwen is echt het belangrijkste woord als u ontspannen op vakantie wilt. Ga er gewoon van uit dat het wel goed komt. En ook als niet alles vlekkeloos verloopt zal de wereld niet vergaan als u er een week niet bent. Stelt u zich voor dat u twee weken in het ziekenhuis zou liggen. Dan zou het bedrijf toch ook gewoon door draaien? Heb er dus vertrouwen in dat dat ook wel goed komt als u op vakantie bent. U bent minder onmisbaar dan het lijkt," aldus het laatste advies van De Jongh.

Het is gemakkelijk om uzelf te overschatten en te denken dat u onmisbaar bent. Dat is echter zelden zo. In de meeste gevallen kunt u met een gerust hart op vakantie. Zeker wanneer u van tevoren de juiste voorbereidingen hebt getroffen. Wanneer u op tijd begint met voorbereiden, is er niets aan de hand. Stel dus uw mail in zodat klanten automatisch een bericht krijgen dat u een tijdje met vakantie bent. Niemand zal u dat kwalijk nemen of u uw vakantie misgunnen. Dus pak uw koffer en ga er lekker tussenuit!