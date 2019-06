 Waarom bedrijfscultuur een strategisch doel moet zijn

Cultuur zorgt voor een sterke verbinding binnen een bedrijf - Cultuur zorgt voor een verbinding die sterker is dan elke structuur of procedure. Het zorgt ervoor dat een organisatie hetzelfde blijft, ook wanneer deze volledig op haar kop wordt gezet.



Dit is precies de reden waarom Peter s’Jongers, CEO van Protime en auteur van het boek ‘Trots’, gelooft in bedrijfscultuur als strategisch doel. Hiermee staat hij recht tegenover de meeste managementdenkers en businessmodellen die argumenteren dat cultuur een middel is en geen doel. ‘sJongers vertelt graag over zijn visie en wat dit oplevert voor een bedrijf.



Trotse en betrokken medewerkers

Hoe kan een bedrijfscultuur beïnvloed worden? Over het antwoord op deze vraag zijn de meningen verdeeld. "Ik geloof dat bedrijfscultuur te beïnvloeden is door een goede werkgever te zijn. Als je dit goed doet dan heb je meer dan gemiddeld betrokken medewerkers," vertelt Peter ‘sJongers. Hier is volgens hem wel één voorwaarde aan verbonden: "Medewerkers moeten een klik hebben met de organisatie en het team. De functie kan precies zo zijn als verwacht, maar als een nieuwe medewerker geen klik heeft met het bedrijf dan gaat het nooit een succes worden." Volgens ‘sJongers zorgt de juiste klik er namelijk voor dat medewerkers trots zijn op de organisatie waar ze werken en bovengemiddeld betrokken. "Dit zorgt voor een inspirerende bedrijfscultuur. Als een organisatie dit voor elkaar heeft, kan er gesproken worden van het zijn van een goede werkgever en dat maakt de cirkel rond. Niet bedrijfscultuur maar het zijn van de beste werkgever zou in ieder bedrijf het ultieme doel moeten zijn."



De ROI van bedrijfscultuur

Cultuur zorgt voor een sterke verbinding binnen een bedrijf, maar het levert volgens ‘sJongers nog veel meer op. "Betrokken en trotse medewerkers zijn gelukkiger en productiever. De productiviteit stijgt met maar liefst dertien prcent. En bovendien heeft dit een versterkend effect op klantrelaties en het bedrijfsimago doordat medewerkers met trots over hun werkgever en het bedrijf praten." Dat medewerkers blij en gelukkig zijn, vertaalt zich ook naar een lager verloop en minder verzuim volgens ‘sJongers. "Een sterke bedrijfscultuur zorgt voor 34 procentminder personeelsverloop en wel 41 procent minder ziekteverzuim."



Vijf tips om bedrijfscultuur centraal te stellen

Een bedrijfscultuur is niet iets wat van de ene op de andere dag verandert. Dus waar te beginnen? "Probeer in een continu proces van kleine stappen te werken aan een bedrijf waar medewerkers met trots werken," vertelt ‘sJongers. Ook geeft hij vijf tips om hiermee aan de slag te gaan:

Verbeter iets dat bestaat. Bijna alles kan verbeterd of aangepast worden. Geef iedereen inspraak bij het selecteren van de waarden van de organisatie. Leg zoveel mogelijk beslissingen bij degenen die ze uitvoeren. Wanneer een team zelf beslist, zijn draagvlak en engagement fors hoger. Geef mensen de ruimte. Steun en laat los. Dan brengen medewerkers de organisatie vanzelf waar klanten ze verwachten. Wees ook kwetsbaar en zorg dat de intentie om te verbeteren altijd aanwezig is. Volgens ‘sJongers is er durf en moed nodig om met de klassieke regels te breken en van bedrijfscultuur een strategisch doel te maken. "Maar geloof me: het is de moeite meer dan waard. Binnen Protime is de bedrijfscultuur iets unieks wat alle medewerkers elke dag beleven en versterken. Niet alleen omdat ze het leuk vinden, maar ook omdat ze hierdoor efficiënter werken, klanten beter helpen en een betere werk-privébalans hebben."