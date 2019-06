 Leiders besteden maar dertien minuten per dag aan persoonlijke ontwikkeling

- De leiders van Nederlandse bedrijven besteden weinig tijd aan eigen ontwikkeling: slechts dertien minuten per werkdag! Bovendien zou bijna de helft liever leervormen zien die beter aansluiten bij de tijd die zij hebben.



Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van &samhoud onder meer dan 500 leidinggevenden. "Om bij te blijven in deze snel veranderende wereld is het continu ontwikkelen van nieuwe vaardigheden essentieel," zegt Salem Samhoud, adviseur en coach op CEO-niveau.



Traditonele trainingen

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste uren worden besteed aan traditionele class-room trainingen (workshops, cursus). Bijna de helft van de leiders (48 procent) vindt echter dat veel huidige leervormen onvoldoende aansluiten bij de tijd die zij hebben om zichzelf te bekwamen als leidinggevende. Er is een behoefte aan nieuwe leervormen. Een game/app waarin zij zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij zichzelf trainen als leidinggevende spreekt 62 procent van de leiders aan.

64 procent van de leidinggevenden traint zijn/haar leiderschapsvaardigheden liever vaker en korter dan minder vaak en langer. De belangrijkste vaardigheden die leiders willen ontwikkelen zijn feedback geven en ontvangen, coaching, luisteren en vertrouwen creëren.

Salem Samhoud: "Ik zie veel leiders die weinig tijd nemen voor hun eigen ontwikkeling, terwijl zij hun werknemers moeten inspireren en verbinden met goed leiderschap. Jezelf ontwikkelen als leider is belangrijk, maar dat besef is wat nu soms simpelweg ontbreekt."



On the job leren

Daarnaast moeten de huidige leervormen kritisch onder de loep genomen worden, aldus Salem Samhoud. "Ik merk dat een deel van de leiders graag ‘on the job’ leert, zodat ze lessen direct in de praktijk kunnen brengen. Liever elke dag een paar minuten op een zelfgekozen moment, dan af en toe een paar dagen op vaste momenten. Er zijn alleen weinig leervormen die hierop aansluiten."