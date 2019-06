  Nederlander positief over milieuzones, maar snakt naar duidelijkere regels

Wat weet u van milieuzones? - Nederlanders staan niet onwelwillend tegenover milieuzones, maar vinden wel dat zij hierover slecht worden geïnformeerd door de overheid. Dit blijkt uit het Milieuzone-onderzoek dat Goboony uitvoerde onder 1.170 personen.



Binnen het onderzoek werd ook gekeken naar de kennis van verschillende Europese wet- en regelgeving rond milieuzones.



Vooral jongere bestuurder positief over milieuzones

Het merendeel van de Nederlanders (55 procent) vindt het goed dat er milieuzones zijn en hierbij zijn vooral de jongere weggebruikers positief. Van de automobilisten jonger dan 35 jaar vindt 80 procent het goed dat er milieuzones zijn, terwijl dit percentage bij bestuurders van 56 jaar en ouder een stuk lager is, namelijk 50 procent.



Driekwart is ontevreden over informatievoorziening

Ondanks dat het merendeel van de automobilisten positief is over milieuzones, is 74 procent van de weggebruikers niet tevreden over de informatievoorziening. Vooral de wildgroei aan verkeersborden, milieuzone-regels, uitzonderingen en technische eisen zorgt voor het grootste deel van de ontevredenheid. Slechts vijf procent van de ondervraagden voelt zich wél goed geïnformeerd over milieuzones.

Dat de informatievoorziening te wensen overlaat, blijkt uit de geringe kennis die automobilisten hebben van de wet- en regelgeving rond milieuzones. Zo weet bijvoorbeeld 75 procent van de ondervraagden niet dat milieuzones voor alle brandstoftypen kunnen gelden.



Vooral Europese regelgeving is onduidelijkheid

Veel Europese landen houden er hun eigen wet- en regelgeving op na als het op milieuzones aankomt. Maar liefst 88 procent van de automobilisten die de grens oversteken, geeft aan dit verwarrend te vinden.

‘’Een goed gecommuniceerde en eenduidige Europese regelgeving rond milieuzones, maakt het voor automobilisten die de grens oversteken een stuk duidelijker. Met de Europese verkiezingen voor de deur, is dit een mooi moment om hierover met elkaar in gesprek te gaan," aldus Mark de Vos, CEO van Goboony.