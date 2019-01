 Occasionmarkt 2019: online en transparant

Drie voorspellingen voor het nieuwe jaar - Het afgelopen jaar was een roerig jaar voor de automotive industrie; dieselschandalen, CO2-uitstootfraude, milieuzones in steden en ongelukken met zelfrijdende auto’s.



Ook komend jaar zal de autobranche onder een vergrootglas blijven liggen en vinden er veel veranderingen plaats op het gebied van technologie en prijzen. AutoScout24 doet drie voorspellingen voor 2019.



Elektrisch rijden populairder

Elektrisch rijden wordt steeds populairder, er komen dan ook steeds meer betaalbare tweedehands modellen op de markt. In 2018 werden er gemiddeld 7.748 elektrische auto’s op AutoScout24.nl aangeboden; een stijging van 43 procent ten opzichte van vorig jaar toen er gemiddeld 5.416 elektrische occasions online stonden. "We verwachten dat deze trend zich zal voortzetten en de vraag naar elektrische occasions de komende jaren blijft toenemen, mede doordat veel automerken in 2019 een elektrische auto op de markt zullen brengen," zegt Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland. "Aan de andere kant worden dieselauto’s minder aantrekkelijk doordat er veel te doen is rondom dieselauto’s, zoals de dieselgate, milieuzones en extra (fijnstof)toeslag. Echter bleek uit eerder onderzoek dat zeventien procent van de Nederlanders nog zou nadenken over de aanschaf van een dieselauto."



Meer transparantie

De online beschikbaarheid van data en informatie zorgt voor een grotere mate van prijstransparantie. Daarom herintroduceert AutoScout24 dit jaar de PrijsCheck richting de autobedrijven. Gómez y Maseland licht toe: "Dit sluit aan op de wereldwijde trend waarbij steeds meer bedrijven efficiënt gebruikmaken van data, waardoor sneller en nauwkeuriger beslissingen kunnen worden gemaakt."

Om nog meer transparantie te creëren bij het (ver)kopen van een auto, kunnen autodealers steeds vaker 360-graden foto’s maken van het interieur van de occasion. "Een foto zegt meer dan duizend woorden en laat heel goed de staat van een auto zien," aldus Gómez y Maseland.



Toename mobiel verkeer

De afgelopen jaren is het mobiele verkeer op tweedehands autosites exponentieel gegroeid. In 2015 kwam meer dan de helft (58 procent) van de website- en appbezoekers via mobiel en in 2018 is dit aantal gestegen naar 80 procent. Dat is een stijging van maar liefst 38 procent ten opzichte van 2015.